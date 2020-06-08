蘇沛豐：港交所起動 留意券商股中金

【明報專訊】上周五恒指再升404點，逼近股災後之反彈高位，領軍的不再是騰訊（0700）、美團（3690）等科網股（他們更逆市跌），竟然係香港銀行和地產股。科網股之外，網上醫療、物業管理等一眾受疫情影響較小的行業，亦普遍逆市跌，開始有風水輪流轉、行業輪動的迹象。這也不難理解。花無百日紅，就算上述增長股之前景有多美好，但已累積龐大升幅，總會有回調之時，並輪到低殘而落後的價值型股份抬頭。急升的除了銀行和地產，還有飽受疫情摧殘的航空股，明顯係投資者打賭疫情受控，最壞時間已過，迎接經濟復蘇。
復蘇之路是否如此順利，頗有疑問，但只要中國及歐美每天新增確診沒有大幅回升，短期內航空、內地零售、旅遊以至其他周期股都有反彈機會。
哪些價值股較值博？其中一類是內地券商，估值普遍接近歷史低位，尤其看好投資業務領先的中金（3908）。近日港交所（0388）急升，憧憬中概股回歸。其實中國公司於美國上市將面對嚴格監管及較高風險，未來應會有較多新股上市選擇香港、上海、深圳，而內地股市亦改革配合，如推出新股註冊制試點。中金股價上周初升穿頭肩底頸線，量度目標15.3元，中線有機會挑戰年初高位16.4元。（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份；招銀國際證券或其關聯機構曾在過去12個月內與本文內所提及發行人有投資銀行業務的關係。）