蘇沛豐：港交所起動 留意券商股中金

【明報專訊】上周五恒指再升404點，逼近股災後之反彈高位，領軍的不再是騰訊（0700）、美團（3690）等科網股（他們更逆市跌），竟然係香港銀行和地產股。科網股之外，網上醫療、物業管理等一眾受疫情影響較小的行業，亦普遍逆市跌，開始有風水輪流轉、行業輪動的迹象。這也不難理解。花無百日紅，就算上述增長股之前景有多美好，但已累積龐大升幅，總會有回調之時，並輪到低殘而落後的價值型股份抬頭。急升的除了銀行和地產，還有飽受疫情摧殘的航空股，明顯係投資者打賭疫情受控，最壞時間已過，迎接經濟復蘇。