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潘迪藍：歐盟加大水喉 歐股追趕式反彈

【明報專訊】德國再次大規模財政擴張。上星期，柏林概述了一項1300億歐元的刺激計劃，相當於其國內生產總值的3.8%，當中包括針對家庭和生產者的減稅和援助金。相信在2019年底時，人們是無法想像日耳曼民族的財政紀律會在6個月間發生這麼大的變化。但這就是出口需求暴跌及德國預期今年產出將會下跌6.3%的影響。

毫無疑問，歐盟顯然已經結束了之前近十年對緊縮措施的執着，並重返凱恩斯主義陣營。對於歐元區的股票來說，這是利好的，而且隨着時間，還可能會引發一個已經長期被遺忘的問題——通脹。

自從5月15日以來，EURO STOXX 50指數已經上升了12%，10年期德國國債的孳息率則上升了24個點子（100點子等於1厘），升至負0.34厘，反映出人們相信，可以在沒有第二波新冠狀病毒肺炎感染的情况下重啟經濟活動，而且歐盟委員會的「復蘇基金」標誌着朝向更加長期的共同負擔邁進了一步。

德國放棄堅守多年財政紀律

短期內，歐元區的表現可能令人大跌眼鏡的一個因素，只是歐洲中央銀行（ECB）對於其債券購買計劃表示出模棱兩可的態度。經過初期的動搖之後，歐洲央行在3月底啟動了7500億歐元的「緊急抗疫買債計劃」（PEPP），來擴大其資產購買規模。其中大約三分之一的資金已經投入買債，而以德國為首的成員國現在已經開始再泵水。市場將會期望：（一）該計劃有擴充的信號；（二）保證不會出現2018年那種過早關水喉的情形。

這應該是快將出現的，因為歐洲央行的首要任務，是要在歐盟委員會另外的7500億歐元復蘇基金達成協議之前（這可能還要經過幾個月的談判），遏制成員國國債的孳息率。據外電報道，歐洲央行在上周四例會之後已宣布，將PEPP的總規模增加6000億歐元，至1.35萬億歐元，較市場原先估計的增加5000億歐元還要多出1000億歐元。PEPP將會由原定2020年底結束，延長半年至2021年6月才結束。

這些政策變化可能帶來通脹。儘管5月份的整體消費者物價指數下跌至0.1%，但疫情過後的歐元區可能會比一般預期更快地向2%的通脹門檻邁進。通脹應該分為整體通脹和核心通脹，兩者之間的差異，通常是由於大宗商品價格波動。今年的整體通脹大跌，幾乎完全是由於石油價格下跌；若撇除能源價格計算，其實是上升了1.4%。至於不包括食品和煙酒價格的核心通脹，則上升了0.9%，與近兩年的水平相若。展望未來，能源價格將會繼續對整體通脹構成壓力，直至明年3月基數效應開始出現（假設油價在此之前不會明顯上漲）。

另一方面，當因為推行隔離措施而令居民儲蓄增加時，油價下跌就有如「減稅」。假設今年下半年被壓抑的消費需求開始釋放，將會與貨幣供應量大幅增加同時出現。歐元區最廣泛使用的貨幣供應指標M3，正在以2015年以來的最快速度增長。這種膨脹反映了儲蓄增加（在2月至3月間上升了2%），原因是工人可以繼續領取工資，但他們的消費卻減少了。企業亦增加了現金儲備，因為由政府支持的貸款令到金融業以外的企業的存款增加了9%。同時，歐洲央行的行動也暫時避免了各國政府從私營板塊中收回貸款。簡而言之，在經濟衰退時期，M3的數字從未如此出色。在金融海嘯期間，M3的增長率在2007年底達到最高峰，按年增長12.5%，但在隨後兩年就下跌至零。相反，自從新冠病毒肺炎危機爆發以來，M3就由5.5%上升至4月份的8.3%，由於儲蓄繼續增加，5月份還可能會進一步上升。

隨着隔離措施緩解，這些錢中的一部分將會被消費者花掉。而企業亦可能會覺得，不用再維持那麼多現金儲備，可以利用一些低息貸款來改善業務。不過，過去10年間，雖然類似的M3上升確實曾經引致通脹在6個月內上升，但卻是虎頭蛇尾般結束。引致通脹無法持續上升的原因包括：

（一）企業處於高水平的閒置狀態，令工人處於劣勢，難以要求較高的工資；

（二）歐元區銀行的底子薄弱，資產負債表欠佳，無法好像之前那樣繼續放貸；

（三）各國政府推行緊縮政策造成閂水喉的效應。

或出現再通脹動力

有理由預期這次亦會出現類似的情形。企業處於閒置狀態仍然是一個癥結，很多休假的工人最終將會失業。銀行則因為長期缺乏盈利能力，仍然積弱。很多企業面對瀕臨破產，是進行去槓桿化，而不是動用低息的商業貸款。但另一方面，持續的公共衛生限制意味着，各個經濟體繼續面臨供應端的限制。例如，餐廳由於只能夠為相當於平日一半的顧客提供服務，可能要被迫加價，否則就會破產。

另一個通脹動力，可能是來自減少對中國供應鏈的倚賴，從而導致消費物價上漲。更大的變化可能來自財政政策，因為疫情過後的政治氣氛意味著，不太可能恢復緊縮政策。隨着德國一馬當先放水，廢除其財政紀律，其他經濟體亦可能會跟隨，動用更多開支刺激經濟。令歐元區債務共通化的永久性機制不會在一夜之間建立起來，但這將會提供一個方向。因此，若假設歐洲央行不給市場帶來意外驚嚇的話，那麼歐元區將會出現一股溫和的再通脹動力，令整個歐元區股市能夠維持一段時間的追趕式反彈。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]

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