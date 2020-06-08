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李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：數碼通擁5G「浮動班」技術優勢

【明報專訊】現在人人都說美國的FAAMG，或者是香港的ATMX。但其實人類文明一直進步，受惠於「科技」進化的，豈止以上的Big Tech公司？已故新加坡「國父」李光耀說過，冷氣機是史上最偉大的發明。有趣的是，李光耀發表此意見時，正是互聯網成長的年代。就小弟成長年代來說，冷氣機已是「必然」，最大的新發明，必然是互聯網、智能手機流動上網及社交網絡這三波。

互聯網固然偉大，但最初只是年輕人的玩意，小弟父母一輩，當年仍可自稱「唔上網」。真正做到完全普及，多得2009至2012年間智能手機流動上網一浪，也令電訊商賺得盤滿缽滿。

香港5G發展落後中美韓

未有智能手機流動上網前，一個月電話費一百幾十。有了流動上網後，是幾百元，再加上用戶大增（例如小弟父母一輩），真正做到「價量齊升」，是電訊商的黃金年代。以獨立上市歷史較長的數碼通（0315）為例，股價在2009至2012年間，升了四五倍。無獨有偶，和電香港（0215）和香港電訊（6823）也分別在2009及2011年分拆上市，不過股價升幅就不及數碼通。

歷史寫過，現在又如何？不經不覺，香港在已經全面進入5G年代。香港和美國、韓國相比已經遲了一年，也比內地遲了半年，但現在各大主要電訊商都已提供5G服務計劃。現在採用5G服務計劃的，似乎仍是少數人。最大的瓶頸可能是硬件——此刻支援5G的手機不多，小弟用的蘋果手機更是未有任何型號支援5G。

本港僅數碼通擁DSS技術

不過，和投資一樣，永遠是看預期，到人人皆知時才分析，已經遲了很多拍。之前說過，數碼通是2009至2012年一浪的大贏家。且看看今次5G年代又如何？

為何獨提數碼通？因為數碼通的5G制式，和其他電訊商不一樣（放心，不會出現不相容的問題）。由於涉及的技術細節較多，早前數碼通也向媒體及分析員曾解釋過，小弟消化下整理如下：

數碼通用的是愛立信5G設備，採用了DSS（動態頻譜共享，Dynamic Spectrum Sharing）技術架建網絡。有何分別？用家並非工程師，關心的除了價錢，當然是速度和穩定性。所謂「頻譜」（spectrum），就是俗稱的「大氣電波」，是珍貴資源，電訊商要向政府繳費使用，金額數以億計。小弟相信，5G上客的速度，會是比較緩慢。問題就來了，現存的大量4G用戶，仍然佔據頻譜，怎樣辦？不用專家也可以想像到，這會是billion dollar question。

外行的比喻，就像快餐店，由早餐轉午餐一刻，如何在不大增開支下，避免造成混亂？總不可能開多個廚房或請多班人。答案當然是11點截單！遲到的沒早餐吃。但電訊商的情况，明顯不能強制舊客在某月某日全數過渡。

當年4G開台時，問題不大。以數碼通為例，將2G頻譜改建為4G，簡單直接。這當然令到2G的容量降低，但反正當年已極少用家。可是現在不能照辦煮碗，公司如果縮減4G容量調撥5G，就會令4G客戶的上網速度和穩定性大減，定會被客戶投訴。

DSS技術讓4G和5G可同一頻譜共存

DSS技術正提供了兩全其美的解決方法：就是讓4G和5G在同一頻譜上共存，利用演算法，在毫秒間切換用。同一個廚房，同一班人，早餐午餐可以即時切換。那一刻有兩成5G用家，便會自然撥出兩成頻譜容量給5G。而用此方法，將現有4G頻譜改成5G，令到公司不用花時間和金錢加速很多新基站—也變相可以令更多地方得到5G覆蓋。

說穿了，其實和眾多「共享經濟」的原意差不多：世上總有idle capacity，例如舊式辦公室總有員工放假，學校班房總有學生到實驗室或體育課。於是便有人發明了Hot Desk以及「浮動班」（註）。DSS技術，也像是Hot Desk「浮動班」，但通過軟件和算法，即使有人臨時取消休假，或是天氣關係體育課取消，也不會出現有爭辦公桌或爭班房的混亂。

Hot Desk和浮動班，只是省了資源，令公司和政府省了金錢，卻影響用家體驗（小弟也曾身受其害）。而DSS技術的用家較幸運，應該不會察覺任何分別，甚至可以受惠於更大的5G覆蓋範圍。

當然，說到底股價還是看盈利，而用家用只是關心價錢、速度和穩定性。但DSS技術在香港的確只此一家，值得留意。

註：年輕的讀者可能不知道，小弟中學年代，學生人數大增，課室不足。怎辦？某天才公務員發明了「浮動班」：某些班別，根本沒有固定課室，就是每堂到其他閒置課室上課。但閒置課室何來？正是因為有其他班別會上體育課及實驗室之類。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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