林少陽：減持增長股 平期指短倉

上周初港股出人意表的強勢表現，早已為周末升市露出了一點端倪。美國作為全球COVID-19疫情最嚴重的國家，上周五的就業數據顯示，僱主認定疫情將很快成為過去，並開始重新招聘員工，這確實是全球資本市場的一個重大利好。

在上周五美國公布就業數據之前，全球資金已在靜悄悄地部署「重啟經濟」，但一直以來資金流入相關受惠疫情降溫的速度，仍然是相當緩慢，反映不少投資者對經濟能否回復正常，抱持懷疑的態度。上周五的就業數據，可說是為相信經濟正在穩步復蘇的投資者打了一口強心針。

資金自由進出吸高手互拼 港股全球最難玩

年初至今，我們的投資組合核心成員都與本港經濟關連度很低。很可惜地，過去兩個星期以來，雖然多隻港資股份早已跌至令人垂涎的水平，由於原來的持倉上升動力仍然不錯，錯過了掉倉買入殘股的機會。按過去10多年的經驗，這些短線操作，偶然可能會享受到一點甜頭，但更多的情况是每次食回頭草，都可能成為中途接飛刀的亡命遊戲。當然每次市場偏好的風格轉換，都會是基金經理的風險管理紀律及個人投資風格的一大挑戰。

假如投資者對重啟經濟有足夠信心，個人意見認為濠賭股、內地可選消費及國際旅遊相關主題會比純港資股份有更大的升值潛力。當然，對於部分走位靈活的投資者來說，部分港資地產及金融股即使經歷上周五急升後，仍然處於多年估值低位附近，中短線而言，看來仍然尚有合理的獲利空間。不過，如果將回報拉長來計，這批股份由於欠缺足夠大的中長線升值潛力，是否值得一博，就很視乎投資者對回報的要求有多高而定。畢竟，經歷今次疫情之後，各國正以創紀錄的速度印銀紙，並逐一進入負利率周期，在資金成本為零的大前提下，所有能夠提供正現金回報的資產，理論上都應該不斷升值，分別只是在於資產的升值速度，究竟是較快還是較慢而已。

看好經濟重啟 買濠賭內地消費股

對於增長型投資者來說，目前最大的難題，是增長股年初至今表現已經遠勝價值股，短期可能變成部分短線客的提款機，沽出之後轉投價值股的懷抱。死守增長股兼夾沽空恒指期貨的投資者，隨時可能兩頭輸。好漢不吃眼前虧，從風險管理的角度考慮，還是應該及時減持部分增長股，同時平掉以價值型股份為主導的恒指期貨沽倉。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]