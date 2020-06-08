陸振球：耀才受惠中概股回歸

其實，早在一個多月前筆者已在《明報》的淘寶圖視像節目中指出，與其等候京東申請和獲批上巿然後抽IPO，為何不先買入已在美國上巿的京東（美股上巿編號： JD），上回阿里巴巴在香港掛牌前的1個月，阿里巴巴在美國的股票（BABA）也是先炒起，這裏利申，筆者上月初已在美國股巿以約42美元買入JD，上周五該股已逼近筆者的目標價60美元，5個多星期帳面已賺約四成，筆者已在部署獲利，實在沒有興趣在香港再抽京東。

買美股有助減少港元資產比例

香港的投資者往往很奇怪，花十多分鐘開個美股戶口也覺得麻煩，因而錯過不少投資機會，但近日卻又有不少港人因為將會推出港區國安法而紛紛打探如何開離岸戶口，說是擔心聯繫匯率被衝擊，又或港元資產可能被充公，但如非身家過人，大部分港人其實資產都是集中在自住物業，餘下的港元資產又有多少而值得大費周章？其實，利用美股戶口買入一些美股，可能已經是最便捷的減少港元資產比例的方法。

說回中概股回流，高盛便估計可能有多達32隻在美國上巿的ADR股票，可以陸逐在香港上巿，如成事便會大大有利增加港股交投，從而利好港交所（0388）的股價表現，不過當港交所已逼近300元又有人覺得太貴，大家也可留意在香港同樣會受惠的商券股如耀才（1428），該股近月走勢和港交所相似，但股價明顯落後（圖1），但成交也逐漸增加，上周出現大陽燭同時周線圖突破下降軌（圖2），而耀才巿值遠細於港交所，只要資金留意到便可能隨時爆上。

[陸振球 投資超限戰]