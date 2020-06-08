沈永年：帶裝修轉毛坯 日後裝修費不菲

根據讀者所描述，筆者估計當時那套公寓項目，肯定以複式作招徠，但要是毛坯的話，可能真的要考慮清楚，始終國內裝修費並不廉宜，以該讀者所買的公寓單位來計算，裝修費可能動輒幾十萬元，但目前珠海平均的租金收入，也頂多每月數千元左右，計及投資成本和裝修費後，根本並不划算。

買住宅勝買公寓

要是不打算裝修的話，可能該套公寓需要長期持有、純粹賺升值。而橫琴這區的情况就像深圳前海般，整個規劃成熟最少都要5年時間。雖然前海目前尚未完全發展成熟，但樓價確實升值了不少。不過，我覺得該讀者所買的公寓價錢偏貴，這價錢足以買到很高質素、環境佳、位置正的住宅了。其實，我也一直強調，如果能買的，就盡量買住宅而不好買公寓，一來現在買住宅多數連帶裝修。若然非不得不買公寓的話，不僅要地段好，還要租金收益必須高，你買公寓當然是希望作出租用途啦！基本上起碼要達到4厘至5厘的收益，如果只有住宅一般1厘至2厘，那就真的不要買了。

還有是戶型愈小愈好，容易在二手市場放售，基本上在二手市場上買這類物業的都是一些買不起樓的年輕人，所以總價要低一點，單價當然也是愈低愈好。另有一點需要注意，國家有關部門已明確指出，住宅使用年期屆滿後可以自動續期，但商業性公寓則未有明確指示，普遍說法是使用期屆滿後，可以繳納出讓金，類似香港補地價、交地稅等方式延續使用期。

分散不同城市投資

不僅如此，內地政府對公寓有嚴格的規管，不准發展商將公寓裝修成住宅出售，由上海、北京、深圳已陸續出台打擊公寓銷售的措施，現時珠海也在打擊範圍內，這也是該讀者所買的公寓改為毛坯的原因。要是大家買了這類物業，之後想裝修成複式住宅般也只能偷偷摸摸，若然收到政府投訴就必須清拆，到時又要被迫付出一筆裝修費了。

最後筆者多給一個建議，就是投資者不宜將資金投放於同一類型產品及同一個區域上，我甚至不會將資金全投資在同一個城市。即使你眼光有多準，始終有些情况是你不能控制到的，就如政策問題、疫情等，這些問題出現或令你的資金周轉直接受牽連。為減輕投資風險，分散城市、區域、產品類型投資一向是我投資大灣區20多年所抱持的最基本原則。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]