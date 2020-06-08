謝偉銓：海洋公園及周邊地區 宜重新規劃

海洋公園自2015/16年度起每年均錄得虧損，雖然港鐵南港島線於2016年12月底通車，惟屬於其中一個站的海洋公園入場人次不升反跌，及至去年度虧蝕幅度更擴大至逾5億元。業績持續倒退，海洋公園的運作、管理以至營運模式均為人詬病，政府及園方的管理層責無旁貸。

觀乎佔地約90公頃的海洋公園，機動遊戲新意欠奉，動物、生態保育雖做得不俗，但難以吸引龐大人流，帶來的商業效益也不足以支持整個公園的營運，故即使鐵路開通，亦未能盡用優勢。

要扭轉敗局，海洋公園固然要自我增值，重新定位，重塑形象，同時好好善用園內部分具商業價值的用地，甚或可考慮修改土地用途，利用直接產生的商業效益，以補貼及鞏固園內其他方面如保育、教育的工作。

政府應推動與鄰區起協同效應

與此同時，政府的角色亦不應只作為監督者，更應該擔當促進者，推動公園與周邊地區、及至整個港島南區的轉型和合作，把附近如黃竹坑、香港仔及田灣等一併納入重新規劃，與公園相互配合發展，達至協同效應。

事實上，南區一帶的轉型頗為緩慢，如本身是工業區的黃竹坑，早於上世紀1980、90年代因工廠北上遷移，區內工業活動減少，近10年才被活化成為商貿區，獲商廈及酒店進駐。毗鄰的香港仔早於10年前已主打避風塘、漁港風貌等為旅遊賣點，至今未見新猷。區內的地標珍寶海鮮舫，早前更因疫情而宣布停業了。

「授人以魚，不如授之以漁」，是次撥款為海洋公園帶來短暫喘息機會，但長遠而言，海洋公園要健康持續地發展，公園與周邊地區也需要一個共同的規劃願景，集旅遊、保育、教育、文化，創意及商住等多項元素，並要善用鐵路優勢，期望當局能夠以更開闊、更創新思維考慮南區的整體規劃發展，加速轉型。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]