陳大為：理論上後巿好極有限？

先看看圖1定驚。如圖示，一旦將股市指數除以用該市場本幣算的金價，則此反彈的力道就水皮多了：最強的納指都未反彈到接近下降軌，最多只走了一半旅程；至於恒指和上綜更是一個緩坡的向下parabolic。德國DAX和日經介乎二者之間。理由好明顯：有些錢已經搶入去買金，既hedge貨幣風險，亦可利用此風賺錢，又有何不可？

咁計，其實資金仍然以平衡風險，而且包含貨幣風險，去建立其投資組合。當中未始沒有對如疫情失控、生產再跌、供應不足帶來的通脹，以及如美中由冷戰迅速升級帶來的動盪等意外的準備。再考慮到美國國債、日圓，甚至德國國債等價格仍然在高位堅挺，不過暫時未再急升，估計在股市內買賣的錢主力是短期決勝。

此外，這幾天標指的成交量在上升中急速減少，看來莊家通過拉高出貨的任務已差不多完成。就讓街外自己塘水滾塘魚一陣，再看liquidity、data和市場氣氛決定下一步。雖然，理論上，好極有限。

失業高企 留錢「壓袋」不利消費

為什麼？最直觀，請看圖2，美國居民4月的收入vs.消費。前者因政府特別資助而上升，後者卻仍然收縮。考慮到失業高企，留多點錢「壓袋」好正常。但咁奀程度的消費，就算轉入網購有得平，除了特定行業的業績上升外，其餘的行業恐怕還要吊鹽水。尤其最近美國的騷亂，為逐步重開的經濟又予一擊，後續效應和疫情的一樣未現，更別說讓市場準確地反映。

以上是最經典合理的估計。不過，自近年愈來愈多traders離開大行自立門戶，網上學習、自己編寫AI和Algo又愈來愈方便，而現在又有brokerage搞copy trading，加上ETF大行其道，老散是否係必然魚腩，值得思考。下周再詳論。

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[陳大為 世界為觀]