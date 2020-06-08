蔡金強：美國放水遊戲何時了？

後市怎樣？老實說，我也不知道。雖然我還是相信未來半年會再有一隻腳下去，可這個反彈會不會繼續我也說不準，現在已經別扯什麼基本面了，現在無論美國還是香港，最火的股票估值基本都已經超越年頭了（因為疫情下，除個別外大部分股份EPS下跌10%挺基本），而且後面還有幾乎可以肯定的經濟滯脹或者通縮（兩者都好大鑊），疫情還有一定機會在冬季再襲來，世界各地的貧富懸殊也造成世界極度動盪，可so what？

無敵放水下，資產照漲，尤其股市債市。這種架勢連股神都搞不清楚，現在分析股市的核心已經變成宏觀，尤其是美國的放水遊戲，放水下，錢不流進實體，因為經濟前景太差；相反錢流進資本市場和企業，而企業又把錢拿來回購股票，增加分紅，或者併購，所以還是資本市場。所以美股節節高，尤其是大龍頭。所以在美國極度無恥的大放水遊戲下，美國不容易真正終極崩盤，哪怕冬季疫情再襲來，因為Fed還是可以再放個幾萬億美金（3月這輪它準備注入接近3萬億美金！）

世界亂局源自美國放水

那放水這個法寶，是不是可以永遠不停注，永保平安，那短期取決於通脹，中期取決於美債的總規模，會不會連利息都還不了？長期取決於美國經濟和企業盈利增速。今天就聊聊這短中長期。老實說，世界有今天的亂局，基本拜美國的放水遊戲所賜，萬惡來自量寬不是嘴毒。2008年以後的美國量寬，直到現在，導致世界經濟極度虛胖，實體經濟弱，各類資產狂飈，尤其是硬核資產，對社會最大的傷害就是極度懸殊的貧富差距，世界各國人民完完全全的「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，甚至國與國之間也是。

有些白癡會說那除了美國外，其他國家不也是一樣放水，所以罪不在美國。太白癡和無恥了。首先，全世界只有美國有鑄幣權，也就是典型的「我的美元，你的問題」，美國是全世界最大債權國（欠其他國家），它大量印錢，對自己是減少債務壓力，對外輸出通脹和資產價格飈升；第二，其他主要經濟體面對美國印錢遊戲，嚴格上來說沒有選擇，只能一起印，造成實體虛弱。過去十幾年，香港作為世界經濟最自由經濟體，受到美國量寬（中國也有）影響最大，資產（尤其是樓市）狂飈，貧富懸殊舉世罕見，所以才有今天的社會亂局，然後再把責任推給中國，一石二鳥多爽，還有很多傻子被人賣了還在幫着數錢。

美藉鑄幣權「剝削」其他國家

恨歸恨，可它美國確實就是有這種剝削全世界的權力和能力，1944年的布雷頓會議美國就取得了美元最為世界基準貨幣的地位，世界各種交易70%以上用美元，各國外匯儲備用美元，美國人有權印美元，背後只需國家信用，用它印出來的錢換其他國家寶貴的資源，這就是世界獨一無二的鑄幣權（剝削權），你奈何不了它！世界上誰敢動美元霸權地位，必被打死。現在美國在格林斯潘、伯南克、耶倫後已經信用全無，現在鮑威爾更是毫無底線，大家也知道美元的剝削遊戲，可誰又敢挑破皇帝的新衣。題外話，很多朋友擔心美國不准香港自由兌換美元，乖乖，神經病，誰怕誰，香港現在是世界第三大美元結算中心，佔8%，你想逼香港放棄美元結算嗎？限制中國用美元，中國佔世界貿易額12%，大家用美元是給你剝削權力，你想自己廢掉嗎？

美債規模距離35萬億「死線」不遠

說回美元放水遊戲什麼時候終結：

（一）短期看通脹。放水最怕的就是通脹起來，如果通脹起來，放水就不得不暫停，要不很容易形成惡性通脹。美國過去十幾年放水，可是通脹一直沒來，而形成高增長、高就業、低通脹的黃金組合就是拜：（1）放出來的錢流進資本市場，而非消費者手裏，所以只是資產價格飈升，人們的消費需求沒有飈升；（2）過去20年中國印度這些新興國家大量殭屍低效企業，產能過剩，極度便宜的產品，冲銷了價格壓力，這些國家像黑洞般吸進了通脹壓力。最近美國的CPI也只有1%多，可別忘了，今年GDP增長是負數。而年底，通脹將開始大幅攀升，新興國家在逆全球化下已經無法再吞進通脹壓力，美國制造，那是鬼話，美國制度下是無法「同時輸出美元和產品」的。如果明年中美關系進一步惡化，或者疫情持續，產品價格將飈升，通脹將真正襲來。以前的放水更多的是貨幣政策，可現在為怕老百姓造反，更多的將依賴財政政策，比如直接派錢，比如龐大的基建投入，這將更刺激通脹。

（二）中期看負債規模。美國政府可以完全不管赤字，不管債務/GDP比例，發債發得這麼開心，靠的是信用，利息得付吧？今年4月1號的時候，美國的債務是24.97萬億美元，再加上3月底剛通過的2萬億美元刺激計劃，4月推出的2.3萬億美元計劃，疫情控制遙遙無期，經濟增長慘不忍睹，所以發債肯定還會繼續下去，美國今年的債務一定會突破30萬億美元。年底債務/GDP的比例就達到130%左右。到底美國可以承受多大的債務規模，小金人覺得大約是35萬億美元，也就是美債的上限就是35萬億美元。35萬億美元，每年的利息是五六千億美元，按照10年期計算的話，每年應還本金是3.5萬億，若再算上林林總總的各州債務，每年需要還差不多6萬億美元的本息，美國政府的一年的收入也就是6萬多億美元。超過這規模的話，美國政府就連付利息和每年到期的錢都得借債，那不就成了龐氏騙局？

在這個臨界點之前，美債理論上是可以被兌現的，因為美債此前的信用很好，尚未出現過違約（當然也是因為大規模債務尚未到期）。以前買美債大戶就是中國、日本、印度這些，如果明年這些國家貿易盈餘大幅下跌，還有個屁錢買美債？所以說，美國原則上是無法「同時輸出美元和商品」的。按照現在這個速度，明年美國如果想提振疫情下的經濟，再用放水刺激經濟，那美債的規模距離死線35萬億美元就很近了。也就是最後一發子彈。

美國無法同時輸出美元和商品

（三）長期看企業盈利增速。美國2008年以後放的10萬億美金級別大水，基本都流進資本市場（中國是流進樓市），現在標普指數2020年預測市盈率已經到了27倍的接近歷史高位。以前龍頭企業靠回購和增加派息維持估值吸引力。事實上過去5年，標普企業盈利總規模幾乎沒增長。3月這次的救市，開始限制大企業的回購和派息，那大企業的絕招就失靈了。所謂的EPS增長得回到實體經濟層面，可幾乎肯定的是在後疫情時代，加逆全球化，加中美激鬥，大企業的盈利增速幾無疑問會下降，甚至盈利倒退，那也就是美股的估值甚至年底就有可能已是歷史新高，股市的崩盤也就近了。最少這個超級蓄水池也會封閉，那美國的放水遊戲也就到了盡頭。

總結來說，美國的放水遊戲是開弓沒有回頭箭。在通脹起來以前，美聯儲是可以極盡無恥的繼續放水，直到美債規模上限（35萬億美金左右）。現在happy，哪管你以後洪水滔天。在如今的信用貨幣時代。美元不斷發幣，價值降低，信用變爛；各國為了穩住外匯、匯率和貿易，必須繼續印鈔，貨幣信用將變得更爛。這樣一襯托，美元就變成最靠得住的貨幣了。信用貨幣時代，完全是一個比爛的時代。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]