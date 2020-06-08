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2020年6月8日星期一
環球數據前瞻
會德豐山頂道8000呎超級豪宅曝光 79號兩屋近10億「內轉」九倉吳天海等 折合實呎約6萬
香港興業愉景灣17期5組洋房內轉 涉近12億
藝里坊‧1號迷你戶 實呎3.67萬破頂
天寰首宗額印鬆綁 2房838萬3年平手離場
興勝放售太子商廈The Edward 估值3.7億
美聯主席黃建業：剛需強息口低資金多供應少 移民潮無阻樓市向好
移民潮料不及九七 籲25至55歲留港搵錢
中概股回港掛牌 增住宅商廈需求
物業代理龍頭之一 美聯逾7000員工 上市25周年遇衰退「首要保就業」
樂見伙計發達 不介意被偷師
中概股頭炮網易 隨騰訊走多元路線
穀飼慢養黑豬成佳話
專家點評．光大新鴻基溫傑：短線無肉食 候低加注
專家點評．輝立黃瑋傑：業務有實力 部署中長線
華興證券：港第二上市生意「長做長有」 港具有「北水」優勢 中美摩擦非回歸唯一因素
企業版同股不同權 籲加條款保護投資者
美元優勢猶在 赴美上市仍吸引
港對美服務貿易順差500億 制裁影響大
中資科網股回歸潮 陳茂波：方興未艾
眾妙娛樂申上市 或成首家視頻主播經紀在港掛牌
香港寬頻：以物易物抵收費創「三贏」 「唔使每一次都賺到盡」 鴻福堂怡和飲食參與
接受租客「以股代租」 冠君：共同開拓商機
Oriente攻東南亞消費貸款市場
CFA：「熱錢」盛行拉低管治水平
天貓：618促銷望推動線上零售復蘇
醫思醫療：5月預約勝去年底
初創AR教材 盼洗中史沉悶感
VR體驗中心因疫情停業
張兆聰：現水浸如科網爆破前
余淑穎：首期儲蓄可揀美元高收益債
環球數據前瞻
金子：中概股陸續來 港交所購11962
張兆聰：舊經濟股回勇 長和上試60元
蔡金強：美國放水遊戲何時了？
陳大為：理論上後巿好極有限？
謝偉銓：海洋公園及周邊地區 宜重新規劃
沈永年：帶裝修轉毛坯 日後裝修費不菲
陸振輝：不用大花金錢的賞心樂事
陸振球：耀才受惠中概股回歸
陸振球：中美合演重啟經濟好戲
林少陽：減持增長股 平期指短倉
技術取勝：潤啤上升軌40元有支持
李聲揚：數碼通擁5G「浮動班」技術優勢
潘迪藍：歐盟加大水喉 歐股追趕式反彈
蘇沛豐：港交所起動 留意券商股中金
李順威：中線買趨勢 短線炒資金流向
劉思明：港股似突破 兩招追落後
何啟聰：資金追落後 Call阿里匯控
瑞銀亞洲：再挑戰25000點 吼恒指牛51188
摩根大通亞洲：美團愈升愈有 追價外輪13144
周顯：為何最貴遊艇要45億美元？
何國良：另類數據分析投資巿場
何濼生：以美元作戰略武器 代價不菲
王弼：西方石油狂飈 可換馬VISA
曾淵滄：美沒可能推「核彈級」制裁
湯文亮：失業率飈升 反是搵工好時機
陳永傑：一二手樓 衝破陰霾
廖偉強：多輪衝擊 樓價尚穩
布少明：中美再爭拗 港樓市仍穩
李志成：政經現暗湧 無損樓市基調
盧楚仁：「宅經濟」的利與弊
迎海海天名邸 兼融山海美景
港灣豪庭價量齊升 實呎半年高
友邦：智能平台助選投資計劃
環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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會德豐山頂道8000呎超級豪宅曝光 79號兩屋近10億「內轉」九倉吳天海等 折合實呎約6萬
香港興業愉景灣17期5組洋房內轉 涉近12億
藝里坊‧1號迷你戶 實呎3.67萬破頂
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興勝放售太子商廈The Edward 估值3.7億
美聯主席黃建業：剛需強息口低資金多供應少 移民潮無阻樓市向好
移民潮料不及九七 籲25至55歲留港搵錢
中概股回港掛牌 增住宅商廈需求
物業代理龍頭之一 美聯逾7000員工 上市25周年遇衰退「首要保就業」
樂見伙計發達 不介意被偷師
中概股頭炮網易 隨騰訊走多元路線
穀飼慢養黑豬成佳話
專家點評．光大新鴻基溫傑：短線無肉食 候低加注
專家點評．輝立黃瑋傑：業務有實力 部署中長線
華興證券：港第二上市生意「長做長有」 港具有「北水」優勢 中美摩擦非回歸唯一因素
企業版同股不同權 籲加條款保護投資者
美元優勢猶在 赴美上市仍吸引
港對美服務貿易順差500億 制裁影響大
中資科網股回歸潮 陳茂波：方興未艾
眾妙娛樂申上市 或成首家視頻主播經紀在港掛牌
香港寬頻：以物易物抵收費創「三贏」 「唔使每一次都賺到盡」 鴻福堂怡和飲食參與
接受租客「以股代租」 冠君：共同開拓商機
Oriente攻東南亞消費貸款市場
CFA：「熱錢」盛行拉低管治水平
天貓：618促銷望推動線上零售復蘇
醫思醫療：5月預約勝去年底
初創AR教材 盼洗中史沉悶感
VR體驗中心因疫情停業
張兆聰：現水浸如科網爆破前
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環球數據前瞻
金子：中概股陸續來 港交所購11962
張兆聰：舊經濟股回勇 長和上試60元
蔡金強：美國放水遊戲何時了？
陳大為：理論上後巿好極有限？
謝偉銓：海洋公園及周邊地區 宜重新規劃
沈永年：帶裝修轉毛坯 日後裝修費不菲
陸振輝：不用大花金錢的賞心樂事
陸振球：耀才受惠中概股回歸
陸振球：中美合演重啟經濟好戲
林少陽：減持增長股 平期指短倉
技術取勝：潤啤上升軌40元有支持
李聲揚：數碼通擁5G「浮動班」技術優勢
潘迪藍：歐盟加大水喉 歐股追趕式反彈
蘇沛豐：港交所起動 留意券商股中金
李順威：中線買趨勢 短線炒資金流向
劉思明：港股似突破 兩招追落後
何啟聰：資金追落後 Call阿里匯控
瑞銀亞洲：再挑戰25000點 吼恒指牛51188
摩根大通亞洲：美團愈升愈有 追價外輪13144
周顯：為何最貴遊艇要45億美元？
何國良：另類數據分析投資巿場
何濼生：以美元作戰略武器 代價不菲
王弼：西方石油狂飈 可換馬VISA
曾淵滄：美沒可能推「核彈級」制裁
湯文亮：失業率飈升 反是搵工好時機
陳永傑：一二手樓 衝破陰霾
廖偉強：多輪衝擊 樓價尚穩
布少明：中美再爭拗 港樓市仍穩
李志成：政經現暗湧 無損樓市基調
盧楚仁：「宅經濟」的利與弊
迎海海天名邸 兼融山海美景
港灣豪庭價量齊升 實呎半年高
友邦：智能平台助選投資計劃
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