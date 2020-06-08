余淑穎：首期儲蓄可揀美元高收益債

醫療育兒開支莫忽視

Mavis現時家庭收支現金流，將每月總收入減總開支後尚餘約3萬元。但在總開支出中，家庭保障有不足之處，如欠缺醫療保障和兒女的教育儲蓄。有可能現時Mavis夫婦的工作的公司是有提供家庭醫療保險，但全數賠償醫療保險能提供更全面保障，避免用盡所有家庭儲備來應付龐大醫療開支。現時市場上有一些全面性的醫療保障，以全家兩大兩小來預算，亞洲地區每年各人有1000元萬的保障額，墊底醫療費為每人每年20,000元，合共全家四名成員的每月保費約為2400元。

在子女成長過程中，也會衍生不同類型的開支，Mavis已有一個9歲的小孩，不論是興趣班或學術上的也有著持續性的負擔。而第二名小孩的來臨，也意味新生命成長的開支。基於子女教育是長遠的，我建議Mavis預先每月儲備5000元，為兩名子女的升學教育作儲備，同時亦可考慮現時坊間一些富彈性的子女教育基金計劃，現每年平均回報約為4.5厘。

現時Mavis的現金儲備，只能應付6個月家庭總開支，在理財儲備的角度下尚算健康。但若想運用這筆儲備來作首期開支，便喪失了家庭開支儲備的保障。有見及此，我建議Mavis搬到小孩學校附近方便接送，尋找3房單位續租，以及控制每月租金支出在2.8萬元或以下，同時將現有的兩房單位放租。租金收入方面若市區兩房單位應可有約2萬元。因現時Mavis的每月現金流中餘下3萬元，減去租住開支的1萬元後，我將每月餘下的2萬元收入分拆儲蓄作將來購置3房的首期儲備（1.2萬元）、子女教育基金儲備（5000元），再另加全面性醫療保險（約2400元）。

至於首期儲蓄每月1.3萬元的投資，可選擇一些每月派息美元高收益債券基金，現時每年平均回報為5厘，因儲蓄高彈性及每月收息，更為配合Mavis能努力儲蓄待適當時機入市換3房單位。假若4年內能維持每月1.2萬元儲蓄，本金加利息應可儲蓄達至約63萬元。而待4年後第二名子女也將入讀幼稚園時，在因應當時子女升學及家庭考慮來入市換樓，會比現時馬上上車更為適合。

只因現時儲備資產仍需努力，同時家庭成員增加令總家庭開支提升，相信退休儲備須留待購3房後再作打算，始終有子女的家庭在理財策劃上要顧及的層面較多，我建議你找專業的理財顧問作詳細分析更能切合你的個人及家庭需要。

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美聯金融集團高級副總裁

[余淑穎 理財信箱]