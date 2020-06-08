張兆聰：現水浸如科網爆破前

友邦的情况也是很多價值股、舊經濟股的情况，短線落後股成為追捧對象，而動力股則出現頗急的調整，例如美股的SLACK、OKTA、Zscaler等本周都有雙位數字的調整。根據美銀美林基金經理調查，5月份現金水平仍高達5.7%。當市場看到就業市場強勁復蘇，持有偏多現金的基金都爭相入市。現在已是6月，現金水平跟5月會有不同，依然是投資者如何部署的重要參考。中長期來看，現在有點像科網泡沫前的1999年。

當年亞洲金融風暴，加上長期資本管理公司（LTCM）因俄羅斯違約而倒閉，引發聯儲局連環減息。要知道，當年格林斯潘很早已警示互聯網的非理性亢奮，因而才收緊貨幣政策，最終卻因從未試過像LTCM事件，出於保險起見而先行減息。此舉令美股一飛冲天，賺錢效應下更爭相入市，即使聯儲局其後大幅加息也無法再為市場降溫，直至泡沫爆破。

經濟復蘇配合強勁貨幣財政政策

今次疫情毫無疑問為經濟帶來巨大衝擊，但爭議之處在於復蘇的速度和力度。無論是知名的經濟師，還是往績極佳的基金經理，多不相信會出現V形反彈。華府和聯儲局的救市力度亦空前。但假如經濟能快速復蘇，而救市力度又過大、時間過長，又會出現怎樣的局面？

除了美國就業數據，內地民航客載率回升至60%以上，香港市面也非常暢旺，很多餐廳都要排隊，這還是未有內地自由行旅客時出現，韓國半導體出口回復正增長。是否算是V形復蘇是很主觀的判斷，但整體來看勢頭不錯。至於救市方面，美國非旦不會收縮，反而盛傳國會正醞釀新一輪救市方案，金額最高又達到萬億美元。這種設局下，股市其實很難有顯著調整。例如上周四納指100創即市新高後倒跌，周五開市前納指期貨升幅也曾全數蒸發，市場顯然畏高。但當經濟復蘇加上強勁的貨幣財政雙刺激下，買盤很快又湧現。始終科技股代表將來，股市也是看未來，價值型股份會有階段性跑贏，但中長期還是看科技股。

股市看未來 中長期還是看科技股

暫時M2仍停留在金融市場，有資產者愈來愈富有，窮人獲救濟但也僅此而已，若經濟復蘇但不慍不火，救市措施持續，則對於股市最有利。但與2009年後不同，今次是財赤貨幣化，印錢交到消費都手上，中國則是印錢交到企業手中（4000億元小微企業再貸款）。若數以萬億美元湧入實體經濟，大家又敢於消費，則通脹一定會到來。但在此之前，還是股票勝現金。本周會沽出TLT，增持20股SPY。

[張兆聰 穩增長百萬倉]