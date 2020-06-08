經濟

初創AR教材 盼洗中史沉悶感

【明報專訊】中國歷史科被不少學生認為着重背誦，內容及授課方式偏向沉悶。有初創公司就不惜投資數百萬元，製作一套涵蓋多個朝代的AR中史教材，希望協助中史科教師授課，兼扭轉學生的固有觀感。教材由去年製成至今，已獲得約80所本地中學和幾家澳門中學採用。

明報記者 薛偉傑

IOT Solution Ltd行政總裁梁偉健透露，雖然他走上了IT創業之道，推動STEAM教育，但他中學時是修讀文科的。由中一至中七，他都有修讀中史，當時覺得中史科要背誦很多東西很吃力，上課的形式亦比較沉悶。

因此，他希望運用資訊科技改善中國歷史的教授。由2018年初開始，他們就構思使用擴增實境（AR）技術設計一套適合初中使用的中史教材，以提高上課趣味，同時希望借助視覺效果，強化學生對歷史事件的記憶。

該公司找到香港電腦教育學會及由中史科教師組成的香港歷史及文化教育協會擔任顧問機構，由2018年暑假開始設計和開發工作，到去年終於完成了整套教材，包括秦、漢、唐、宋、元、明、清等7個朝代的重要歷史人物、事件、文物以及文化史，稱為「AR中史教育平台」，適用於中一至中三。

涵蓋7個朝代數十歷史人物事件

這套教材共有約50段短片，主要為2D或3D動畫，亦有小量是360度實景。只要用安裝了「AR中史教育平台」的iPad掃描相應的AR圖卡，就可以播放相關短片，同時亦可以透過Apple TV等大屏幕設備顯示出來，讓全班學生看到。

例如，掃描萬里長城的AR圖卡後，就會播放它的360度實景短片，還加插了相關的資料介紹和提問，以創造互動教學效果。而掃描秦始皇、岳飛、「陳橋兵變」和「辛亥革命」的AR圖卡，又會分別看到2D動畫解釋這些人物的生平或歷史事件的經過。

這些AR圖卡還有一個組合玩法。因為有部分歷史人物當年有重要關連，將他們的AR圖卡一起掃描，就會看到牽涉兩者的歷史事件3D動畫。例如，掃描秦始皇和荊軻兩幅圖卡，就會看到「荊軻刺秦王」的3D動畫；掃描林則徐和查理義律兩幅圖卡，則會看到「虎門銷煙」的3D動畫。

AR中史教育平台還有一個比較分析功能，可比較不同朝代皇帝的治國手法或功績等。

藉視覺效果提高學習興趣

除了利用動畫和視覺效果來提高學生的學習動機和興趣之外，教師還可以使用AR中史教育平台的實時課堂提問系統及課餘練習，來測試及評估學生的表現，題目類型包括是非、排序及多項選擇。除了平台預設的問題，教師亦可以自行訂立更多題目以配合教學需要。只要每名學生上課時都有一部iPad並即時輸入答案，系統便可記錄他們的表現並提供報告，所有資料都會儲存在雲端，方便教師日後翻查。

AR中史教育平台分為教師及學生兩個版本，由教師版控制系統，就算上課時是一人一機，教師仍可控制課堂節奏。

80本地中學購入 台澳也感興趣

AR中史教育平台在去年推出，每家中學的標準收費為3年使用期4.98萬元，不限學生人數。截至今年5月，已有大約80間本地中學和幾間澳門中學採用。

梁偉健表示，公司為這麼長的中國歷史製作AR教材，投資高達數百萬元。同樣因為投資額高，令該公司少了很多競爭對手，他們暫時還未發現市場有相近的產品。

他表示，台灣及澳門都有一些教育機構對這產品很有興趣，只是因為疫情實施入境限制，未能親赴兩地洽談。現時公司亦考慮出售給本地小學，但考慮到小學未必需要學到初中那麼多，或會轉為「斬件」形式出售，同時降低售價。

由於今年9月開始的本地初中中史課程有輕微變動，加入了唐代婦女服飾的內容，該公司亦正設計有關內容及短片，以趕及加入AR中史教育平台之內。

被問到產品內容只做到清代末期辛亥革命爆發，民國成立、抗日戰爭、國共內戰、文化大革命等歷史全部都沒有觸及，是否因為覺得敏感，擔心投資泡湯？梁偉健聲稱，只是覺得民國後服飾和現代人已經沒有大分別，製作AR教材的視覺效果不及古代那麼明顯，所以才放棄。

記者親身試玩，發現AR中史教育平台在考證方面做得不錯。例如，秦始皇乃穿著黑龍袍，而不是大多數朝代皇帝的黃龍袍，在其動畫中亦如實呈現。只是荊軻刺秦王的動畫，為了視覺效果，就好像影視作品般，顯示荊軻是在秦始皇身旁「圖窮匕現」，才被後者親手斬殺。但實際上，荊軻根本未去到秦始皇身邊，就已經被其守衛斬殺了。據悉，該公司向學校出售這套教材時，都有告訴校方，在課堂上要特別解釋這一點。

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