醫思醫療：5月預約勝去年底

李嘉豪指出，疫情前集團約有四成收入來自內地客，香港封關後，內地客未能來港，集團位於內地的診所亦要暫停營業，內地客收入跌至「近乎零」。不過隨着封關，客人亦會留在內地接受療程，相信診所重開後生意會有所好轉。他表示，內地診所以發展醫美為主，考慮到產品、醫生及價格等因素，加上內地未有具規模的一站式醫療平台，令內地客更傾向來港接受療程，相信暫時未有地方可取代香港的地位。

料行業出現倒閉潮 伺機併購

李嘉豪預計，由於行業整體情况艱難，相信未來數個月醫療及美容業將會出現倒閉潮，為集團帶來更多併購機會。他透露，美容院停業時員工需放無薪假，但集團會提供培訓等，以及按表現提供數千元補貼，亦積極申請政府「保就業」計劃。

醫思醫療過去一直有研發遠程醫療系統，疫情爆發後不少人抗拒到診所求診，因此集團迅速成立系統，並與物流服務商Lalamove合作，運送藥物及醫生紙，減低染病風險。他指出，疫情過後情况「好難講」，雖然遠程醫療不能取代手術等療程，但預計簡單問診將大行其道。