天貓：618促銷望推動線上零售復蘇

天貓618在上周一（1日）開售10小時內，平台整體成交額已較去年增加五成，不足半日，成交額已經超過去年開售全天。劉博接受訪問時認為，消費者在疫情期間積壓消費需求，令疫後出現「報復式消費」，使平台開售首日獲得佳績。他續稱，在疫情期間面對較大挑戰的服飾類商品，在開售首日3分鐘內銷售額已突破10億元，相信可協助商家清除庫存。

實體店關閉 蘋果進駐天貓

內地多個省市自5月起發放多輪消費券刺激經濟。劉博指出，因為省市都有不同策略目標，以杭州市為例，首階段派發的消費券主要是刺激線下消費。面對電商平台之間的激烈競爭，劉博認為，阿里已經為618消費節樹立品牌，在用戶、商家規模上亦具領導地位，不少國際品牌都選擇在天貓設立官方旗艦店。蘋果今年亦首次以官方形式參與天貓618活動，劉博指出，當初雙方在探討可能性時，蘋果的主動性更強一些，因為蘋果大多數線下直營實體店在疫情下關閉，認為轉到線上會是一個巨大的銷售增長突破點。