CFA：「熱錢」盛行拉低管治水平

指企業WVR寬鬆 股東失監察權

梁家恩表示，過去10年全球央行採取「印銀紙」財政，令市場資金充裕，而「熱錢」要尋找投資目標，對所謂成長型公司十分追捧。她表示，大環境下成長型公司持續獲注資，一般投資者的議價能力相對不高，對公司管治也無能為力，最終管治水平逐步被拉低。她無奈稱，成長型公司也無法保證收益增長，變相股東權利及收益並不平衡。

梁家恩認為，企業版WVR最大弊端在於普通股東失去監察權，現行港交所建議亦欠缺投資者保障。她表示，根據統計，WVR架構公司平均在7年後表現開始出現問題，建議將日落條款設在5年至7年，此後不再續期；至於現時建議的作法，她認為是變相「永續」投票權。

不理解諮詢未提關連交易

她又表示，不理解為何諮詢完全未提及關連交易，她指既然港交所如此強調雙方同處「生態圈」，則各方關係及利益更應該要以高標準對待，如重新審視雙方交易額度、批准過程等。

她表示，監察責任部分可交予獨董，惟企業未必願意引入有獨立主張的獨董，而港交所在對獨董的定位上亦語焉不詳。