Oriente攻東南亞消費貸款市場

8分鐘完成放款 確認身分最難

Prentice表示，東南亞地區信用卡滲透率2%，近75%人口沒有銀行帳戶。他表示，現時用戶下載其App後，只需填寫個人資料，8分鐘可完成放款。他透露，公司會利用人工智能及機械學習等技術建立信貸評級工具，並會配合人手審查。他解釋，東南亞貸款市場其中一個難題，是如何確認用戶「真實存在」，當地經常出現偽造身分證情况，重用科技配合傳統人手調查可加強控制貸款質素。

平均貸款額1000 30歲女性為主

目前Oriente用戶數目突破已500萬人，超過2000家合作商戶，平均每宗貸款額約1000元。Prentice表示，當地很多消費金融貸款只限特定用途，例如只可購買電話及電單車，而Oriente則無相關限制，用戶傾向購買電飯煲、衣服等，平均貸款金額較低，客戶大多是30歲左右的女性。

問及Oriente選擇以香港為創業起點的原因，Prentice指他在香港營運風險投資公司，其他創辦人亦在港工作多年，認為香港是建立業務分支機構的好地方。他表示，現時公司大約有800至1000人，香港約有50人從事業務營銷等工作。