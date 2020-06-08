接受租客「以股代租」 冠君：共同開拓商機

接受醫思以股代租 帳面賺逾200萬

醫思醫療是朗豪坊辦公樓現時最大租戶，一共租用8個樓層，佔地約14萬方呎。集團執行董事及常務總裁李嘉豪表示，冠君作為房託減租有較多限制，最終得出「以股代租」方案，雙方現時亦在洽談復蘇後的合作。他指集團與冠君一直有合作，例如內地遊客來港作身體檢查，可入住冠君同系、朗廷酒店（1270）旗下康得思酒店。他透露，冠君大股東羅氏家族曾考慮投資，已對公司做好盡職調查等工作，適逢疫情最終促成協議。

醫思醫療上周五（5日）收市價4.48元，以股份發行價4.2元計，冠君目前帳面獲利逾200萬元。冠君發言人表示，目前會暫時繼續持有股份，並密切審視市場狀况。冠君又稱，一直持開放態度與不同租戶溝通，在現時環境下，公司認為幫助租戶「開源」最關鍵，因此會以共同開拓商機、促進業務可持續發展為首要目標。

冠君又指出，醫思醫療為朗豪坊辦公樓的多年租戶，兩者會合作開拓更多潛在客源，例如向該物業所屬的LP Club會員、員工、其他租戶提供美容體驗、保健等優惠，促進消費並帶動朗豪坊人流。他們亦與其他租戶度身訂造宣傳活動，以帶動人流和刺激消費。