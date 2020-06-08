香港寬頻：以物易物抵收費創「三贏」 「唔使每一次都賺到盡」 鴻福堂怡和飲食參與

明報記者 葉子晴

在推行「資源互換」計劃下，香港寬頻容許企業客戶以產品或服務，抵消集團提供的電訊、科技方案部分服務費用。推行計劃的初衷，李潤龍接受本報訪問時解釋，除了是呼應公司核心價值「成就香港更美好家園」外，實際上更是因為想為合作伙伴提供更多彈性，「由世界最初有一買一賣的關係時，人類都是以這個方式去交易」，故他認為計劃未嘗不可。

助拓住宅商業客 兼收宣傳之效

現時公開參與計劃商戶只有鴻福堂和怡和飲食，不過李潤龍指出，其實集團對每個商業客都會主動提出，讓商戶抵消費用比例亦由10%至100%不等。他透露，目前合作伙伴有中小型廣告商、酒店等不同行業公司，集團可以利用他們提供的服務再去吸引其他客戶，打通住宅客、商業客之間的協同效應，同時又可以為已參與計劃的商戶作宣傳，最終會是「3-wins（三贏）」。

以商品去代替收取現金，不禁會令人有疑問，究竟做法會否影響集團現金流？李潤龍對此並不擔心，直言「唔使每一次都賺到盡，長遠來看，這樣做可以增加客戶的忠誠度，現在經濟環境艱難，一旦客戶結業，連本身收的錢都可能化為零」。事實上，翻查集團的年報，其經調整自由現金流在過去3年都分別有按年12%、28%及30%的增長。

增客戶忠誠度 不擔心現金流

李潤龍表示，「以前一開始話鋪光纖，大部分電訊供應商都只是會想喺中環、尖沙嘴這些商業地區鋪，因為商廈地區先可以賺到錢，無人會想去屯門那些（偏遠）地區鋪，但香港寬頻都決定要去，因為我們一直都相信要為客戶創造價值，並非只是講錢。」

既然「以物易物」形式可行，為何未見太多本港企業仿效呢？香港寬頻企業傳訊及市務傳訊（企業方案及JOS）總監鄭潔恩認為，或許與集團持股管理人計劃推動每個員工都想辦法去為公司想方法發展，做法上有更大的空間有關，令公司員工有別於其他企業，不是只有「打份工」的心態。