經濟

香港寬頻：以物易物抵收費創「三贏」 「唔使每一次都賺到盡」 鴻福堂怡和飲食參與

【明報專訊】在新冠病毒疫情打擊下，不少企業傾向「現金為王」，反而引起有企業在疫市下推出「以物易物」計劃，讓合作伙伴以商品繳費，其中最高調推行這類計劃的香港寬頻（1310），早前宣布與鴻福堂（1446）及怡和飲食合作，接受他們提供禮券或優惠換取電訊服務。香港寬頻持股管理人兼市務助理總監李潤龍笑言，推行「資源互換」計劃中遇到最大的困難是「客戶好難相信可以咁樣畀錢」，指「唔使每一次都賺到盡」，相信此舉可以加強與客戶的關係，會是「三贏」局面。

明報記者 葉子晴

在推行「資源互換」計劃下，香港寬頻容許企業客戶以產品或服務，抵消集團提供的電訊、科技方案部分服務費用。推行計劃的初衷，李潤龍接受本報訪問時解釋，除了是呼應公司核心價值「成就香港更美好家園」外，實際上更是因為想為合作伙伴提供更多彈性，「由世界最初有一買一賣的關係時，人類都是以這個方式去交易」，故他認為計劃未嘗不可。

助拓住宅商業客 兼收宣傳之效

現時公開參與計劃商戶只有鴻福堂和怡和飲食，不過李潤龍指出，其實集團對每個商業客都會主動提出，讓商戶抵消費用比例亦由10%至100%不等。他透露，目前合作伙伴有中小型廣告商、酒店等不同行業公司，集團可以利用他們提供的服務再去吸引其他客戶，打通住宅客、商業客之間的協同效應，同時又可以為已參與計劃的商戶作宣傳，最終會是「3-wins（三贏）」。

以商品去代替收取現金，不禁會令人有疑問，究竟做法會否影響集團現金流？李潤龍對此並不擔心，直言「唔使每一次都賺到盡，長遠來看，這樣做可以增加客戶的忠誠度，現在經濟環境艱難，一旦客戶結業，連本身收的錢都可能化為零」。事實上，翻查集團的年報，其經調整自由現金流在過去3年都分別有按年12%、28%及30%的增長。

增客戶忠誠度 不擔心現金流

李潤龍表示，「以前一開始話鋪光纖，大部分電訊供應商都只是會想喺中環、尖沙嘴這些商業地區鋪，因為商廈地區先可以賺到錢，無人會想去屯門那些（偏遠）地區鋪，但香港寬頻都決定要去，因為我們一直都相信要為客戶創造價值，並非只是講錢。」

既然「以物易物」形式可行，為何未見太多本港企業仿效呢？香港寬頻企業傳訊及市務傳訊（企業方案及JOS）總監鄭潔恩認為，或許與集團持股管理人計劃推動每個員工都想辦法去為公司想方法發展，做法上有更大的空間有關，令公司員工有別於其他企業，不是只有「打份工」的心態。

相關字詞﹕怡和 鴻福堂 以物換物 香港寬頻 新冠肺炎

上 / 下一篇新聞

會德豐山頂道8000呎超級豪宅曝光 79號兩屋近10億「內轉」九倉吳天海等 折合實呎約6萬
會德豐山頂道8000呎超級豪宅曝光 79號兩屋近10億「內轉」九倉吳天海等 折合實呎約6萬
香港興業愉景灣17期5組洋房內轉 涉近12億
香港興業愉景灣17期5組洋房內轉 涉近12億
藝里坊‧1號迷你戶 實呎3.67萬破頂
藝里坊‧1號迷你戶 實呎3.67萬破頂
天寰首宗額印鬆綁 2房838萬3年平手離場
天寰首宗額印鬆綁 2房838萬3年平手離場
興勝放售太子商廈The Edward 估值3.7億
興勝放售太子商廈The Edward 估值3.7億
美聯主席黃建業：剛需強息口低資金多供應少 移民潮無阻樓市向好
美聯主席黃建業：剛需強息口低資金多供應少 移民潮無阻樓市向好
移民潮料不及九七 籲25至55歲留港搵錢
移民潮料不及九七 籲25至55歲留港搵錢
中概股回港掛牌 增住宅商廈需求
中概股回港掛牌 增住宅商廈需求
物業代理龍頭之一 美聯逾7000員工 上市25周年遇衰退「首要保就業」
物業代理龍頭之一 美聯逾7000員工 上市25周年遇衰退「首要保就業」
樂見伙計發達 不介意被偷師
樂見伙計發達 不介意被偷師
中概股頭炮網易 隨騰訊走多元路線
中概股頭炮網易 隨騰訊走多元路線
穀飼慢養黑豬成佳話
穀飼慢養黑豬成佳話
專家點評．光大新鴻基溫傑：短線無肉食 候低加注
專家點評．光大新鴻基溫傑：短線無肉食 候低加注
專家點評．輝立黃瑋傑：業務有實力 部署中長線
專家點評．輝立黃瑋傑：業務有實力 部署中長線
華興證券：港第二上市生意「長做長有」 港具有「北水」優勢 中美摩擦非回歸唯一因素
華興證券：港第二上市生意「長做長有」 港具有「北水」優勢 中美摩擦非回歸唯一因素
企業版同股不同權 籲加條款保護投資者
企業版同股不同權 籲加條款保護投資者
美元優勢猶在 赴美上市仍吸引
美元優勢猶在 赴美上市仍吸引
港對美服務貿易順差500億 制裁影響大
港對美服務貿易順差500億 制裁影響大
中資科網股回歸潮 陳茂波：方興未艾
中資科網股回歸潮 陳茂波：方興未艾
眾妙娛樂申上市 或成首家視頻主播經紀在港掛牌
眾妙娛樂申上市 或成首家視頻主播經紀在港掛牌
接受租客「以股代租」 冠君：共同開拓商機
接受租客「以股代租」 冠君：共同開拓商機
Oriente攻東南亞消費貸款市場
Oriente攻東南亞消費貸款市場
CFA：「熱錢」盛行拉低管治水平
CFA：「熱錢」盛行拉低管治水平
天貓：618促銷望推動線上零售復蘇
天貓：618促銷望推動線上零售復蘇
醫思醫療：5月預約勝去年底
醫思醫療：5月預約勝去年底
初創AR教材 盼洗中史沉悶感
初創AR教材 盼洗中史沉悶感
VR體驗中心因疫情停業
VR體驗中心因疫情停業
張兆聰：現水浸如科網爆破前
張兆聰：現水浸如科網爆破前
余淑穎：首期儲蓄可揀美元高收益債
余淑穎：首期儲蓄可揀美元高收益債
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：中概股陸續來 港交所購11962
金子：中概股陸續來 港交所購11962
張兆聰：舊經濟股回勇 長和上試60元
張兆聰：舊經濟股回勇 長和上試60元
蔡金強：美國放水遊戲何時了？
蔡金強：美國放水遊戲何時了？
陳大為：理論上後巿好極有限？
陳大為：理論上後巿好極有限？
謝偉銓：海洋公園及周邊地區 宜重新規劃
謝偉銓：海洋公園及周邊地區 宜重新規劃
沈永年：帶裝修轉毛坯 日後裝修費不菲
沈永年：帶裝修轉毛坯 日後裝修費不菲
陸振輝：不用大花金錢的賞心樂事
陸振輝：不用大花金錢的賞心樂事
陸振球：耀才受惠中概股回歸
陸振球：耀才受惠中概股回歸
陸振球：中美合演重啟經濟好戲
陸振球：中美合演重啟經濟好戲
林少陽：減持增長股 平期指短倉
林少陽：減持增長股 平期指短倉
技術取勝：潤啤上升軌40元有支持
技術取勝：潤啤上升軌40元有支持
李聲揚：數碼通擁5G「浮動班」技術優勢
李聲揚：數碼通擁5G「浮動班」技術優勢
潘迪藍：歐盟加大水喉 歐股追趕式反彈
潘迪藍：歐盟加大水喉 歐股追趕式反彈
蘇沛豐：港交所起動 留意券商股中金
蘇沛豐：港交所起動 留意券商股中金
李順威：中線買趨勢 短線炒資金流向
李順威：中線買趨勢 短線炒資金流向
劉思明：港股似突破 兩招追落後
劉思明：港股似突破 兩招追落後
何啟聰：資金追落後 Call阿里匯控
何啟聰：資金追落後 Call阿里匯控
瑞銀亞洲：再挑戰25000點 吼恒指牛51188
瑞銀亞洲：再挑戰25000點 吼恒指牛51188
摩根大通亞洲：美團愈升愈有 追價外輪13144
摩根大通亞洲：美團愈升愈有 追價外輪13144
周顯：為何最貴遊艇要45億美元？
周顯：為何最貴遊艇要45億美元？
何國良：另類數據分析投資巿場
何國良：另類數據分析投資巿場
何濼生：以美元作戰略武器 代價不菲
何濼生：以美元作戰略武器 代價不菲
王弼：西方石油狂飈 可換馬VISA
王弼：西方石油狂飈 可換馬VISA
曾淵滄：美沒可能推「核彈級」制裁
曾淵滄：美沒可能推「核彈級」制裁
湯文亮：失業率飈升 反是搵工好時機
湯文亮：失業率飈升 反是搵工好時機
陳永傑：一二手樓 衝破陰霾
陳永傑：一二手樓 衝破陰霾
廖偉強：多輪衝擊 樓價尚穩
廖偉強：多輪衝擊 樓價尚穩
布少明：中美再爭拗 港樓市仍穩
布少明：中美再爭拗 港樓市仍穩
李志成：政經現暗湧 無損樓市基調
李志成：政經現暗湧 無損樓市基調
盧楚仁：「宅經濟」的利與弊
盧楚仁：「宅經濟」的利與弊
迎海海天名邸 兼融山海美景
迎海海天名邸 兼融山海美景
港灣豪庭價量齊升 實呎半年高
港灣豪庭價量齊升 實呎半年高
友邦：智能平台助選投資計劃
友邦：智能平台助選投資計劃