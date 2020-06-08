眾妙娛樂申上市 或成首家視頻主播經紀在港掛牌

【明報專訊】內地多頻道聯播網（MCN）眾妙娛樂向港交所（0388）遞交上市申請，保薦人為中泰國際，據申請文件披露，集團收入主要來自與視頻直播平台合作，收取部分虛擬商品銷售的總流水，另有小部分來自短視頻業務及其他服務。據資料顯示，集團於2017年、2018年及2019年，分別錄得收入5020萬元（人民幣‧下同）、7460萬元及8300萬元，同期純利分別為1400萬元、1989萬元及2745萬元。
與視頻平台分帳 去年賺2745萬人幣
眾妙以「主播公會」形式於各視頻直播平台上營運業務，協助主播與視頻直播平台連接，先與視頻平台分帳，再與主播分成，將直播活動業務制度化，同時集團會發掘、管理及培訓主播，協助內容製作，獲取各種商業機會包括電商銷售及線下推廣活動等，視乎不同平台將3%至25%的主播應佔虛擬商品銷售總流水錄作為集團收入。
集團目前與不少內地主要視頻直播平台，包括虎牙直播、企鵝電競、酷狗直播等有長期合作。文件指出，截至今年4月底，集團擁有超過2.93萬名註冊主播，其中超過1000名為獨家簽約主播，主播總直播時數於2019年已達到260萬小時，在視頻直播平台銷售虛擬商品所得總流水超過10億元。