中資科網股回歸潮 陳茂波：方興未艾

繼去年阿里巴巴回歸香港市場掛牌，今年又陸續有美國上市的大型中資科網股決定到港作第二上市，陳茂波指這個趨勢方興未艾。

陳茂波引述統計資料指出，截至去年初，逾150家中國公司在美國交易所上巿。本港自2018年修訂上巿規則，容許同股不同權的新經濟公司、未有收入的生物科技公司來港上巿，以及容許境外掛牌的公司在港作第二上市，正是希望為港股巿場注入新動力。

陳茂波指出，在這框架下，短短兩年間已有87家新經濟公司在港上巿，累計集資超過3000億港元，足見香港作出制度上的調整，可帶來顯著的成效。

衝擊港金融制度 全球勢震盪

至於早前人大決定設立「港區國安法」後，市場憂慮本港金融中心及港元地位。陳茂波表示，最極端情况下，香港或被限制使用美元或美元結算系統，但香港是全球第三大美元外匯交易中心，與全球經濟和金融體系緊密相連。任何衝擊香港金融制度的手段，也會為包括美國在內的全球金融市場帶來極大震盪，甚至削弱國際市場對使用美元及持有美國金融資產的信心。

陳茂波指出，這類極端措施對美國本身而言也是風險極高的，大家毋須過分猜測，政府會謹慎應對，而美國更藉着要對香港作出制裁「實際影響非常有限」。