港對美服務貿易順差500億 制裁影響大

金融服務運輸旅遊 順差額高

按政府說法，去年港產貨品出口至美國貨額只有36.7億元，佔香港整體出口僅0.1%，因此就算美國要對港產貨品關稅與中國劃一，對香港整體經濟影響微乎其微。再者，香港是美國最大的順差來源地，據美國商務部數據，2018年美國對香港貿易順差311億美元（約2425.8億港元），2019年雖有減少，仍達到261億美元（約2035.8億港元），所以美國制裁香港的話，對美國自身利益的影響更大。

然而，香港與美國的經貿往來，除貨物出口外，還包括服務貿易，政府統計處今年2月公布的2018年服務貿易統計顯示，2018年香港服務輸出總額為8868.8億元，服務輸入總額為6399.5億元，因此服務貿易盈餘2469.3億元，佔當年GDP的8.7%。按地區分，美國是服務輸出與服務輸入第二大國，2018年香港向美國服務輸出1200.36億元，輸入是699.06億元，因此香港對美國服務貿易為順差501.3億元，佔整體服務貿易順差20.3%，佔GDP亦有1.8%。

再以細項分，服務輸出當中，以旅遊、運輸及金融服務佔比最大；服務輸入的話，亦以旅遊、運輸及商業服務份額最重。如按服務貿易順差額計，順差額最高的分別是金融服務、運輸及旅遊，均與香港支柱產業相關。

劉達邦：倘港如內地城市難吸客

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦強調，雖然香港主要依靠轉口，港產貨品出口美國確實不多，驟眼看直接影響有限，但間接影響極為深遠，因為當日後與美國客戶的生意往來受太多限制，不僅是廠商失去客戶，物流運輸、貿易結算都可能會因此受影響，此外美國一旦限制簽證，商貿出差隨時減少，也同樣會衝擊到展覽、旅遊、餐飲住宿等行業，這些都跟服務貿易有關。「如果香港跟其他內地城市沒分別，自然少了吸引他們與港商做生意的理由」，所以對香港服務貿易順差乃至經濟的影響不會只是輕微。

明報記者