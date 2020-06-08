美元優勢猶在 赴美上市仍吸引

滬倫通受限技術 難搶港股通風頭

有消息指出，美國對中國公司施壓之下，沉寂已久的滬倫通亦被中國內地當局提起。龐溟表示，倫交所及上交所現時都是以舊經濟公司為主，兩者定位相似，掛牌公司類型料將以「大藍籌」為主，雙方亦有合作的條件。他補充稱，倫敦另一優勢是去年已超越香港，成為最大離岸人民幣市場，因此在集資貨幣上亦有不同選擇。

不過，他亦表示，滬倫通現時受技術所限，需長時間發展，暫不會「搶去港股通風頭」，面對的諸多問題中，時區便是其中之一。不同於投資美股，兩地投資者相差12小時，雙方日夜顛倒交易；倫敦及內地相差7小時，即是英國投資者要在約凌晨2時迎接上交所開市。他指出，市場間的互聯互通並非「想推就推」，而是要視需求而定。他認為，在其他地區交易所上市存託憑證是比較簡單，但要想維持長期交投，便要作長期考慮。