美元優勢猶在 赴美上市仍吸引

【明報專訊】中美摩擦加劇，引發中概股尋找下一個上市地，不過美股似乎並未因此成為「死路」。華興證券宏觀及策略研究主管龐溟表示，短期因新冠病毒影響，美股IPO市場暫時失去「造血功能」，所有公司均受影響。但他認為，長期而言，美國天然優勢仍在，如完善的新經濟生態體系，以及美元計價的特點。他表示，雖然美國市場具不確定性，但始終國際資產定價體系以美元為基礎，美元集資令在美中概股也有「最後的確定性」。
滬倫通受限技術 難搶港股通風頭
有消息指出，美國對中國公司施壓之下，沉寂已久的滬倫通亦被中國內地當局提起。龐溟表示，倫交所及上交所現時都是以舊經濟公司為主，兩者定位相似，掛牌公司類型料將以「大藍籌」為主，雙方亦有合作的條件。他補充稱，倫敦另一優勢是去年已超越香港，成為最大離岸人民幣市場，因此在集資貨幣上亦有不同選擇。
不過，他亦表示，滬倫通現時受技術所限，需長時間發展，暫不會「搶去港股通風頭」，面對的諸多問題中，時區便是其中之一。不同於投資美股，兩地投資者相差12小時，雙方日夜顛倒交易；倫敦及內地相差7小時，即是英國投資者要在約凌晨2時迎接上交所開市。他指出，市場間的互聯互通並非「想推就推」，而是要視需求而定。他認為，在其他地區交易所上市存託憑證是比較簡單，但要想維持長期交投，便要作長期考慮。