華興證券：港第二上市生意「長做長有」 港具有「北水」優勢 中美摩擦非回歸唯一因素

明報記者 馬迪帆

龐溟接受本報訪問時稱，相信中概股回流可長期發展，因仍有往績不足兩年、於2017年底後才上市的公司，料需再等一段時間才能來港。他表示，另一方面，市場已對此類近兩年才在美掛牌的公司表現出濃厚興趣。部分教育、信貸行業中概股，「回A」要求較嚴格，亦能造就港股的機會。根據華興統計，截至5月底，共有36隻中概股美國預託證券（ADR）合資格回流赴港作第二上市。

認為聯繫匯率「理論上永不脫鈎」

投資者歡迎對中概股第二上市，但亦有聲音質疑，此番回流更像是「逃亡」，掩不住中概股在美國的窘境。龐溟認為，回歸浪潮非因近期市場發展決定，最早可追溯到2018年內地研究中國預託證券（CDR）時，已有中概股表態支持，相信當時已萌生第二上市念頭。他強調，回歸的一大誘因之一，是內地投資者購買動力強，而估計未來港股通開放予「北水」買賣第二上市股份，也僅是時間問題。

龐溟總結，縱觀中概股回港有四大因素。除中美摩擦加劇導致的監管風險、內地投資者偏好外，企業亦要考慮市場估值，以及市場上買方（buy-side）興趣及賣方（sell-side）覆蓋，以確保交易便利。他表示，後3項關鍵因素，全因香港位於有利位置，具備適合條件。他又肯定本港市場的美元集資功能，認為聯繫匯率「理論上是永不脫鈎」。

美研停中概股牌：「喊話」居多

惟另一邊廂，中概股近期在美國備受指控，政府更研究法案將不符要求股份停牌。龐溟在華興負責撰寫多份中概股相關報告，其中之一便圍繞此法案。他認為，法案與11月美國總統大選息息相關，性質更多是對中概股「喊話（示威）」，實際上條款「沒有寫死」，仍有很多不確定性，雙方日後有談判空間。他表示，現行機制下中國曾向美國提供過材料，但美國希望「常態化審查」，料談判仍將拉鋸進行，亦要看貿易協議落實情况。

至於會否因遷徙至港，引發外資憂慮減持，龐溟笑言可參考新交所，新加坡環境穩定卻交投低迷，因資本總是要追逐回報，不相信成長型公司會因為在香港上市而遭到投資者放棄。