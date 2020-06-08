丁磊為內地第七大富豪

根據福布斯實時數據統計，丁磊個人身家已達249億美元，成為內地第七大富豪。事實上，他涉獵的範疇不止遊戲和電商，還有現代農業，其中以養豬最矚目，其生產的「味央豬」更成了一時熱話。丁磊於2009年創立的網易味央，主要提供高品質肉類生產及行業解決方案。養豬過程非常講究，網易味央穀飼慢養豬隻300天，有5種以上營養方案，並提高豬隻生活條件，包括建造全球唯一豬用廁所，提高豬均面積，更引入天然紫外線殺菌等。直至2016年時，網易味央的黑豬肉正式上市，「黑五」首豬拍賣價27.7萬人民幣，創下中國身價最高的互聯網黑豬。

網易業務多元，但近年才開始分拆上市。去年獨立上市的「有道」，股價表現強勁，今年累升77%，對比招股價17美元勁升47%，市值達5.65億美元。網易保持盈利增長和現金流強，大行都投下信心一票；22間大行最牛看500美元，只有一間給予「減持」，其餘都是「持有」、「買入」及「跑贏行業」等正面評級。

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