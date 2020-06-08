中概股頭炮網易 隨騰訊走多元路線

明報記者 王俊騏

網易早於2000年在納指上市，為中概股到美上市的先頭部隊，當年上市價僅為15.5美元，如計入2006年1股拆4股的因素，股價升幅更近102倍，現市值逾500億美元，為內地第六大科網股。網易主要透過銷售遊戲內的虛擬道具賺取收入，旗下的遊戲數量共有140種，手遊佔100多種，並以自研遊戲為主，佔比達九成，較著名有《大話西遊》及《夢幻西遊》系列，在過去20年持續更新內容及不斷推出新玩法，仍然受玩家歡迎。至於著名的代理手遊有《魔獸世界》，及微軟旗下《我的世界》（手機版Minecraft），並與暴雪、漫威、微軟及華納兄弟維持長期合作 。

網易逾七成收入來自遊戲 騰訊僅三成

兩巨頭主打的手遊種類也不同，騰訊熱門手遊為在線戰術競技遊戲（MOBA），如《王者榮耀》及《和平精英》等，偏向實時對戰；網易主打的是大型多人在線角色扮演遊戲（MMORPG），過程中可累積道具及排名等，玩家離開遊戲後，遊戲內的虛擬世界仍會持續運作。如網易於2004推出的《夢幻西遊》系列仍不斷更新，一共推出30個重要擴展包。根據App Annie數據，去年以用戶支出計，該遊戲於內地手遊市場仍排行第二。相比起騰訊，網易海外遊戲收益佔比較高，佔總遊戲收入約一成。自2015年以來在全球推出50多款手遊，如2018年於日本推出的《第五人格》 去年曾登上當地iOS暢銷榜榜首。

除了發展手遊方向不一，兩巨頭業務架構亦不盡相同。有別於騰訊早年已由手遊主導收入，到發展成社交平台、遊戲及支付平台兼備的多元生態圈，網易仍有逾七成收入來自遊戲，網絡教育業務「有道」僅佔約2%，其他創新業務佔不足兩成，反觀去年騰訊的遊戲收益只佔約三成。而兩者較相似之處是，網易都有計劃分拆旗下業務上市，2013年成立的網易雲音樂，或是下個目標。

直至去年底，網易雲音樂共有逾8億註用戶，縱使計每月活躍用戶及版權問題方面，與騰訊音樂仍有一段距離；但兩者主打風格不一，網易雲音樂傾向發展成音樂社交平台，較支持本地音樂發展，或能殺出一條新血路。除了音樂及教育業務，電商亦是網易另一新增長引擎，但近年明顯調整策略。公司去年把成立僅4年偏向走高檔路線的電商平台考拉，以19億美元售予阿里巴巴；並推出走中檔兼自家路牌新平台嚴選，其與雲音樂同時成為去年創新業務的收入增長動力。

音槳業務 料成下個分拆目標

過去網易收入及盈利持續強勁增長，帶動股價跑出。今年首季業績仍然可人，直至3月底純利按年大升近五成，收入增18%，並會派股息ADS每股1.16美元（約9港元），相當於每股網易可獲派約0.04美元股息，股息亦會以美元派發。剛巧除淨日正為掛牌日，散戶如抽中後持有至本周五（12日）4時半，則可獲派息。而且網易都有新一代科技大企的特點，就是現金流強勁，手握32.4億人民幣現金，加上今次集資後，更能靈活加大投入開發維持競爭力。

不過，網易在招股書中亦披露，從手遊賺取的利潤一般低於端遊（即網絡遊戲），原因是為了在移動應用程或商店（如蘋果App Store）上架，必須訂立收入分成協議，導致手遊的利潤率較低。而且手遊界競爭激烈，前有騰訊之餘，後有A股不少新晉遊戲公司追趕，面前的挑戰不少。再者網易與騰訊一樣，都面對內地當局隨時突然收緊手遊審批影響，可導致該年新手遊推出數量大減，影響業績表現。隨騰訊已逐漸成功擴大遊戲外的收入來源，且看網易旗下音樂及電商業務，能否成為新收入支柱。

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