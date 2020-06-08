物業代理龍頭之一 美聯逾7000員工 上市25周年遇衰退「首要保就業」

雖然不少老闆都愛在上市周年暢談擴展大計，惟黃建業是次接訪專訪，卻坦言在疫情之下，本港不少行業的老闆以至打工仔均在掙扎求存，即使美聯作為本港最大物業代理之一，經營情况現時比不少同業或公司理想，但作為數以千計員工的老闆，他仍然絲毫不敢鬆懈。

全港代理不減反增 反映新手入行

「疫情之下，目前經濟受到很大的影響，這亦是全球的問題，不單止是香港的問題。現時酒店、餐飲及旅遊業的生意真的比較差了，以前會有人說，若無工作做便去『撈偏』，但澳門上月博彩收入按年大跌93.2%至17.64億澳門元，我們的好處便是，地產仍然有得做，所以我們要保住就業無問題。」

黃建業指出，本港地產代理行業近年一直有逾4萬名持牌人，租用近7000間商舖，而5月這些數據不跌反升，反映不少新手入行，「目前香港無工作好做，旅行社無得做，酒店又無得做，很多人便入行做地產代理囉！」他表示，自己相信市場機制、優勝劣敗，指美聯無懼更多中小型行加入競爭，「大行始終配套較多，亦有人才優勢，而我們經營方針向來審慎，市旺時會保留儲備，目前有兩年營運資金，可以度過寒冬」。

雖然黃建業希望美聯集團可以保就業，但他亦強調，只是有責任保住好員工的就業，而部分員工難免會被淘汰，「我們做老闆不是做善事，只會保勤勤力力、聽聽話話的員工，而非不勤力、懶懶散散的員工；我覺得每間公司也是這樣，因為每間公司也要生存，美聯也要生存」。

因應宅經濟 訓練拍片上網賣樓

即使美聯近月因應宅經濟興起鼓勵訓練代理拍片推介樓盤，而且在美聯網站亦可查詢物業的成交紀錄及平面圖資料，但黃建業相信，互聯網不可以完全取代人的銷售，不會因此導致美聯員工數目減少，「例如代理要促成一宗物業成交，最重要便是講價，即是達成一個買家及賣家均接受的成交價，故此人的關係網絡十分重要。最近有海外客以3.5億元買入筆架山緹山3號別墅，須付逾億元辣稅，便是我們美聯代理所促成的交易，可能伙計已跟了這名客戶半年至1年，客戶買1億元以上的物業不會是15日內的決定，關係網絡始終要靠人」。

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