移民潮料不及九七 籲25至55歲留港搵錢

歐美「去中國化」 海外華人回流

康證投資研究部董事李聲揚近日在本刊撰文引述錢鍾書在《圍城》的名句：「婚姻是一座圍城，沒有結婚的人，拚命想擠進去，結了婚的人卻拚命想向外爬。」指此舉可見「隔籬飯香」，認為香港也是類似情况，黃建業在是次訪問中也有相若觀點，「疫情令歐美『去中國化』，估計不少現時在外國居住的中國人會選擇回流，本港是一個好去處，這也會為樓價帶來支持」。

外國薪酬銷售稅高 難累積財富

黃建業分享自身在1980年代曾移民加拿大的經驗，讓讀者可以掌握移民的利弊，「我認為香港人在25至55歲期間不應該移民，因為這是你賺錢能力最高的時間，而西方不少國家薪酬稅率高達40%，加拿大的銷售稅率亦高達13%，我當年在加拿大每賺10萬加元，有4萬多加元要用來交稅，稅後收入用來購物也要付13%銷售稅，稅率這麼高，一般人怎樣可以儲錢？」

他續說，港人若希望在25至55歲的事業黃金期移民至東南亞的泰國、台灣或馬來西亞，也要留意當地薪酬很可能只是本港二分之一或三分之一，同樣不利累積財富。

[封面故事]