移民潮料不及九七 籲25至55歲留港搵錢

【明報專訊】Portwood Capital董事總經理卓百德（Peter Churchouse）在兩星期前的封面故事指出，面對政治局勢的轉變，不同人會有不同選擇，例如1997年香港回歸中國前有部分港人移民，而目前若有人對港區國安法的立法及實施有所憂慮，也可能會選擇移民，這可能會促使今年底前本港樓價轉跌，惟黃建業卻有不同看法，認為今次的移民潮難以推跌樓價，「今次的社會事件令很多香港人蜂擁去考慮移民，美聯旗下也有移民公司就此免費提供諮詢服務，近日每日也接到數以百計的查詢，但我相信最終只有萬多個家庭執行李走，與1997年高峰期有6萬多個家庭比較屬溫和」。
歐美「去中國化」 海外華人回流
康證投資研究部董事李聲揚近日在本刊撰文引述錢鍾書在《圍城》的名句：「婚姻是一座圍城，沒有結婚的人，拚命想擠進去，結了婚的人卻拚命想向外爬。」指此舉可見「隔籬飯香」，認為香港也是類似情况，黃建業在是次訪問中也有相若觀點，「疫情令歐美『去中國化』，估計不少現時在外國居住的中國人會選擇回流，本港是一個好去處，這也會為樓價帶來支持」。
外國薪酬銷售稅高 難累積財富
黃建業分享自身在1980年代曾移民加拿大的經驗，讓讀者可以掌握移民的利弊，「我認為香港人在25至55歲期間不應該移民，因為這是你賺錢能力最高的時間，而西方不少國家薪酬稅率高達40%，加拿大的銷售稅率亦高達13%，我當年在加拿大每賺10萬加元，有4萬多加元要用來交稅，稅後收入用來購物也要付13%銷售稅，稅率這麼高，一般人怎樣可以儲錢？」
他續說，港人若希望在25至55歲的事業黃金期移民至東南亞的泰國、台灣或馬來西亞，也要留意當地薪酬很可能只是本港二分之一或三分之一，同樣不利累積財富。