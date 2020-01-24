天寰首宗額印鬆綁 2房838萬3年平手離場

兆麟苑業主擬移民 2房未補價280萬沽

同時，屯門居屋兆麟苑有業主打算移民下，以低市價賣樓。祥益地產營業董事胡志偉稱，兆麟苑J座低層1室，實用401方呎，採2房間隔，最初叫價300萬元放售，由於原業主有意移民，故議價後以約280萬元獲白居二買家承接，實呎6983元，減幅約7%，成交價較同類對上造價低約一成。不過，單位原業主於1993年以53.64萬元未補地價購入，持貨27年，轉手賺226.36萬元，物業升值逾4倍。

暴雨連場 十大屋苑成交周末13宗

另外，雖然本港周末受連場暴雨侵襲，但十大屋苑成交量仍維持雙位數水平，更較上周輕微上升。據代理統計，十大屋苑周末錄13宗二手成交，按周增加2宗。十大屋苑中，鴨脷洲海怡半島錄得4宗成交，為周末錄得最多成交的屋苑，其次為錄得3宗的將軍澳新都城；不過，鰂魚涌康怡花園、藍田麗港城及東涌映灣園則「零成交」。此外，中原統計，上月全月十大屋苑錄得375宗二手買賣合約登記，涉及金額達32億元，登記宗數按月大升約64%，創2015年1月380宗後逾五年新高。中原研究部高級聯席董事黃良昇預料，反映上月旺市情况的6月十大屋苑登記量將繼續上升。