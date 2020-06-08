藝里坊‧1號迷你戶 實呎3.67萬破頂

至於同系的大角嘴「利奧坊王國」第三期的利奧坊．曦岸於剛過去周末共沽出7伙。當中，有買家斥資逾1300萬元購入兩伙同為實用面積256方呎的1房戶。

周末一手沽247伙 跌逾三成

綜合市場資訊，過去周末在未有大型全新盤首輪開售下，仍錄得約247宗一手成交，較上周約360宗下跌逾三成。

當中，新地（0016）發展的天水圍Wetland Seasons Park （下稱Wetland）2期，於上周六進行涉及209伙的第三輪銷售，即日售出192伙，佔可供發售單位逾91%；而經過3輪銷售後，Wetland 2期累計售出超過680伙，即項目2期總數699伙的97%，並套現逾45億元，餘貨以別墅的分層特色單位為主。

Wetland 2期累沽680伙 套現45億

新地副董事總經理雷霆表示，涉及318伙的Wetland 3期正申請預售，預料將於下季推出。另外，同系屯門海皇路項目則將於未來兩周內推售。

滿名山再沽一座洋房 涉4605萬

昨日推售338伙的恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣2期，共沽出約6伙。

此外，位於同區、由嘉里（0683）發展並已屆現樓的滿名山，自本月初以6500萬元沽出一座洋房後，上周六再以4605.3萬元售出位於山庭的H35號洋房。洋房樓高兩層，實用1785方呎，連1244方呎私人花園及777方呎天台、兩個車位，採3套房連工作室間隔，以4605.3萬元成交價計，實呎2.58萬元。滿名山本月首周已沽出兩座洋房，合共涉及逾1.1億元。