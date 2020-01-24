經濟

會德豐山頂道8000呎超級豪宅曝光 79號兩屋近10億「內轉」九倉吳天海等 折合實呎約6萬

【明報專訊】反修例風暴已屆一周年，隨着疫情緩和下，不少內地客重返豪宅市場，部分發展商續加快推售超級豪宅搶客。正當會德豐（0020）觀塘茜發道KOKO HILLS仍待批預售之際，旗下超級豪宅山頂道77至79號，早前已將部分洋房轉讓予集團關連人士，項目圖則首度曝光，個別洋房實用面積逾8000方呎。市場消息稱，項目將短期推出，內部轉讓部分洋房或不排除是為將來以「賣殼」（即公司轉讓）形式推售。

明報記者 林尚民

業內人士指出，以「賣殼」形式出售物業，買家可慳高達相等於樓價30%的辣稅。換言之，若以市值10億元計，買家透過「買殼」形式購入物業，可慳約3億元辣稅。上述山頂道77至79號，原為山頂大地主之一的會德豐旗下收租物業天祥大廈，項目佔地約7.67萬方呎，鄰近何東花園豪宅重建項目，會德豐早於2011年提出申請，興建8幢、每幢平均面積約5275方呎獨立屋。該項目現正進行內部裝修工程，發展商早前曾表示，該盤將趕及今年內推出，料成為繼該公司負責銷售、九倉（0004）與南豐持有的山頂MOUNT NICHOLSON後，會德豐旗下最矚目的超級豪宅。

部分樓高3層 料短期推售

雖然項目現時仍未推出，樓書亦未上載，但由於發展商早在2018年，曾就79號及79A號兩幢洋房進行內部轉讓，總價約9.6億元，令該兩幢洋房圖則率先曝光。

其中一幢山頂道79號，兩年前以4.81億元轉讓予九倉主席吳天海等人任董事的Affluent Peak Limited，就文件所見，物業設有3層，另連天台，實用面積8139方呎，以此計算，實呎59,098元，雖然此呎價低於同區其他物業，但由於上述成交為內部轉讓，價錢未必可以反映真實售價。該洋房附設多個戶外面積，包括2803方呎天台、1974方呎花園、2425方呎後院，就連停車位面積亦達2404方呎。若以規劃署規定的標準私家車位面積約135呎計，即可供約18輛名車停泊。

2404呎停車位 料可泊18名車

至於79A號屋方面，兩年前亦曾進行內部轉讓，洋房設4層，另連天台，實用7896方呎，設1938方呎花園、1657方呎天台、1106方呎後院、159方呎平台，以及1618方呎停車位。2018年以4.79億元轉售予Deluxe Achieve Limited，公司董事同為吳天海等人，折合實呎逾6萬元。會德豐在山頂持有多個收購物業近年均計劃重建，其中加列山道63號賽詩閣去年9月獲屋宇署批出圖則，可建1座8層高（在1層地下低層）住宅連會所設施，涉及4.24萬方呎樓面。

事實上，隨着疫情穩定下來，內地客已於上月重回一手市場，其中嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹山一幢別墅，上月由海外註冊公司於「港區國安法」公布前以3.5億元購入，買家須付1.05億元辣稅，為過去超過一年半最大額辣稅一手成交。

上 / 下一篇新聞

香港興業愉景灣17期5組洋房內轉 涉近12億
香港興業愉景灣17期5組洋房內轉 涉近12億
藝里坊‧1號迷你戶 實呎3.67萬破頂
藝里坊‧1號迷你戶 實呎3.67萬破頂
天寰首宗額印鬆綁 2房838萬3年平手離場
天寰首宗額印鬆綁 2房838萬3年平手離場
興勝放售太子商廈The Edward 估值3.7億
興勝放售太子商廈The Edward 估值3.7億
美聯主席黃建業：剛需強息口低資金多供應少 移民潮無阻樓市向好
美聯主席黃建業：剛需強息口低資金多供應少 移民潮無阻樓市向好
移民潮料不及九七 籲25至55歲留港搵錢
移民潮料不及九七 籲25至55歲留港搵錢
中概股回港掛牌 增住宅商廈需求
中概股回港掛牌 增住宅商廈需求
物業代理龍頭之一 美聯逾7000員工 上市25周年遇衰退「首要保就業」
物業代理龍頭之一 美聯逾7000員工 上市25周年遇衰退「首要保就業」
樂見伙計發達 不介意被偷師
樂見伙計發達 不介意被偷師
中概股頭炮網易 隨騰訊走多元路線
中概股頭炮網易 隨騰訊走多元路線
穀飼慢養黑豬成佳話
穀飼慢養黑豬成佳話
專家點評．光大新鴻基溫傑：短線無肉食 候低加注
專家點評．光大新鴻基溫傑：短線無肉食 候低加注
專家點評．輝立黃瑋傑：業務有實力 部署中長線
專家點評．輝立黃瑋傑：業務有實力 部署中長線
華興證券：港第二上市生意「長做長有」 港具有「北水」優勢 中美摩擦非回歸唯一因素
華興證券：港第二上市生意「長做長有」 港具有「北水」優勢 中美摩擦非回歸唯一因素
企業版同股不同權 籲加條款保護投資者
企業版同股不同權 籲加條款保護投資者
美元優勢猶在 赴美上市仍吸引
美元優勢猶在 赴美上市仍吸引
港對美服務貿易順差500億 制裁影響大
港對美服務貿易順差500億 制裁影響大
中資科網股回歸潮 陳茂波：方興未艾
中資科網股回歸潮 陳茂波：方興未艾
眾妙娛樂申上市 或成首家視頻主播經紀在港掛牌
眾妙娛樂申上市 或成首家視頻主播經紀在港掛牌
香港寬頻：以物易物抵收費創「三贏」 「唔使每一次都賺到盡」 鴻福堂怡和飲食參與
香港寬頻：以物易物抵收費創「三贏」 「唔使每一次都賺到盡」 鴻福堂怡和飲食參與
接受租客「以股代租」 冠君：共同開拓商機
接受租客「以股代租」 冠君：共同開拓商機
Oriente攻東南亞消費貸款市場
Oriente攻東南亞消費貸款市場
CFA：「熱錢」盛行拉低管治水平
CFA：「熱錢」盛行拉低管治水平
天貓：618促銷望推動線上零售復蘇
天貓：618促銷望推動線上零售復蘇
醫思醫療：5月預約勝去年底
醫思醫療：5月預約勝去年底
初創AR教材 盼洗中史沉悶感
初創AR教材 盼洗中史沉悶感
VR體驗中心因疫情停業
VR體驗中心因疫情停業
張兆聰：現水浸如科網爆破前
張兆聰：現水浸如科網爆破前
余淑穎：首期儲蓄可揀美元高收益債
余淑穎：首期儲蓄可揀美元高收益債
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：中概股陸續來 港交所購11962
金子：中概股陸續來 港交所購11962
張兆聰：舊經濟股回勇 長和上試60元
張兆聰：舊經濟股回勇 長和上試60元
蔡金強：美國放水遊戲何時了？
蔡金強：美國放水遊戲何時了？
陳大為：理論上後巿好極有限？
陳大為：理論上後巿好極有限？
謝偉銓：海洋公園及周邊地區 宜重新規劃
謝偉銓：海洋公園及周邊地區 宜重新規劃
沈永年：帶裝修轉毛坯 日後裝修費不菲
沈永年：帶裝修轉毛坯 日後裝修費不菲
陸振輝：不用大花金錢的賞心樂事
陸振輝：不用大花金錢的賞心樂事
陸振球：耀才受惠中概股回歸
陸振球：耀才受惠中概股回歸
陸振球：中美合演重啟經濟好戲
陸振球：中美合演重啟經濟好戲
林少陽：減持增長股 平期指短倉
林少陽：減持增長股 平期指短倉
技術取勝：潤啤上升軌40元有支持
技術取勝：潤啤上升軌40元有支持
李聲揚：數碼通擁5G「浮動班」技術優勢
李聲揚：數碼通擁5G「浮動班」技術優勢
潘迪藍：歐盟加大水喉 歐股追趕式反彈
潘迪藍：歐盟加大水喉 歐股追趕式反彈
蘇沛豐：港交所起動 留意券商股中金
蘇沛豐：港交所起動 留意券商股中金
李順威：中線買趨勢 短線炒資金流向
李順威：中線買趨勢 短線炒資金流向
劉思明：港股似突破 兩招追落後
劉思明：港股似突破 兩招追落後
何啟聰：資金追落後 Call阿里匯控
何啟聰：資金追落後 Call阿里匯控
瑞銀亞洲：再挑戰25000點 吼恒指牛51188
瑞銀亞洲：再挑戰25000點 吼恒指牛51188
摩根大通亞洲：美團愈升愈有 追價外輪13144
摩根大通亞洲：美團愈升愈有 追價外輪13144
周顯：為何最貴遊艇要45億美元？
周顯：為何最貴遊艇要45億美元？
何國良：另類數據分析投資巿場
何國良：另類數據分析投資巿場
何濼生：以美元作戰略武器 代價不菲
何濼生：以美元作戰略武器 代價不菲
王弼：西方石油狂飈 可換馬VISA
王弼：西方石油狂飈 可換馬VISA
曾淵滄：美沒可能推「核彈級」制裁
曾淵滄：美沒可能推「核彈級」制裁
湯文亮：失業率飈升 反是搵工好時機
湯文亮：失業率飈升 反是搵工好時機
陳永傑：一二手樓 衝破陰霾
陳永傑：一二手樓 衝破陰霾
廖偉強：多輪衝擊 樓價尚穩
廖偉強：多輪衝擊 樓價尚穩
布少明：中美再爭拗 港樓市仍穩
布少明：中美再爭拗 港樓市仍穩
李志成：政經現暗湧 無損樓市基調
李志成：政經現暗湧 無損樓市基調
盧楚仁：「宅經濟」的利與弊
盧楚仁：「宅經濟」的利與弊
迎海海天名邸 兼融山海美景
迎海海天名邸 兼融山海美景
港灣豪庭價量齊升 實呎半年高
港灣豪庭價量齊升 實呎半年高
友邦：智能平台助選投資計劃
友邦：智能平台助選投資計劃