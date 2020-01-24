會德豐山頂道8000呎超級豪宅曝光 79號兩屋近10億「內轉」九倉吳天海等 折合實呎約6萬

明報記者 林尚民

業內人士指出，以「賣殼」形式出售物業，買家可慳高達相等於樓價30%的辣稅。換言之，若以市值10億元計，買家透過「買殼」形式購入物業，可慳約3億元辣稅。上述山頂道77至79號，原為山頂大地主之一的會德豐旗下收租物業天祥大廈，項目佔地約7.67萬方呎，鄰近何東花園豪宅重建項目，會德豐早於2011年提出申請，興建8幢、每幢平均面積約5275方呎獨立屋。該項目現正進行內部裝修工程，發展商早前曾表示，該盤將趕及今年內推出，料成為繼該公司負責銷售、九倉（0004）與南豐持有的山頂MOUNT NICHOLSON後，會德豐旗下最矚目的超級豪宅。

部分樓高3層 料短期推售

雖然項目現時仍未推出，樓書亦未上載，但由於發展商早在2018年，曾就79號及79A號兩幢洋房進行內部轉讓，總價約9.6億元，令該兩幢洋房圖則率先曝光。

其中一幢山頂道79號，兩年前以4.81億元轉讓予九倉主席吳天海等人任董事的Affluent Peak Limited，就文件所見，物業設有3層，另連天台，實用面積8139方呎，以此計算，實呎59,098元，雖然此呎價低於同區其他物業，但由於上述成交為內部轉讓，價錢未必可以反映真實售價。該洋房附設多個戶外面積，包括2803方呎天台、1974方呎花園、2425方呎後院，就連停車位面積亦達2404方呎。若以規劃署規定的標準私家車位面積約135呎計，即可供約18輛名車停泊。

2404呎停車位 料可泊18名車

至於79A號屋方面，兩年前亦曾進行內部轉讓，洋房設4層，另連天台，實用7896方呎，設1938方呎花園、1657方呎天台、1106方呎後院、159方呎平台，以及1618方呎停車位。2018年以4.79億元轉售予Deluxe Achieve Limited，公司董事同為吳天海等人，折合實呎逾6萬元。會德豐在山頂持有多個收購物業近年均計劃重建，其中加列山道63號賽詩閣去年9月獲屋宇署批出圖則，可建1座8層高（在1層地下低層）住宅連會所設施，涉及4.24萬方呎樓面。

事實上，隨着疫情穩定下來，內地客已於上月重回一手市場，其中嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹山一幢別墅，上月由海外註冊公司於「港區國安法」公布前以3.5億元購入，買家須付1.05億元辣稅，為過去超過一年半最大額辣稅一手成交。