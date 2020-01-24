學區房點石成金 劃片後一夜漲700萬

近日，北京市西城區三帆中學附屬小學發布了2020年新生登記入學通告。根據這份通告，今年三帆附小的登記入學範圍新增了兩棟樓：華尊大廈和華龍大廈。

消息落地，這兩棟樓的二手房報價應聲大漲，不少房源在通告貼出當天就調了價。相較年初或幾年前房源首次掛牌的報價，每套大都有幾百萬元（人民幣．下同）的上浮。

被視為開啟精英之路「金鑰匙」

以華尊大廈一套約160平方米的兩居室為例。2018年2月份，該房源以1100萬元的價格掛牌，但兩年多過去了，這套房子一直未能成交。三帆附小發布入學通告當天，這套房源突然漲價700萬元，掛牌售價1800萬元，兩天後，降價12萬元，目前掛牌價為1788萬元。

上述華尊大廈本來報價在每平方米6萬至7萬，但因為劃進名校區，每平方米做價一舉升至9萬元左右，個別報價還超過每平方米10萬元。三帆附小之所以能以短短幾行字的入學通告就帶來周邊二手房價的大幅波動，是因為這裏是北京最著名的中學之一三帆中學的直升校，符合條件的畢業生「小升初」時很大部分可直升三帆中學。

三帆中學近幾年中考總成績始終在北京市西城區保持第一，每年學校初三畢業生中，有150人左右升入北京師大二附中。其中，又有不少能夠進入北大、清華等名校或者常青藤等國際名校就讀。這是一條完整的精英成長之路。而進入三帆附小，就是開啟這條精英路的「金鑰匙」。

現天價「過道房」「車庫房」等亂象

這就是學區房的「魔法」所在。因為優質教育資源的加持，學區房一直雄踞北京整個住房體系的「金字塔尖」。由於歷史原因，學區房往往又破又老，居住體驗很差，但依然供不應求價格高昂。在過去的幾輪樓市下行周期當中，學區房也是當之無愧最「抗跌」的資產。

既然學區溢價如此高，已經買了學區房之後，會因為學區調整而上不了學嗎？其實，目前北京市場上尚未出現過這種情况。知情人士透露，學區調整一般只會增加，不會減少，不然容易引發購房者的強烈反對，有些家庭為了讓孩子上好學校，幾乎掏空了家底。

在很長的一段時間裏，因為購房者對學區房的熱情有增無減，北京還出現過天價「過道房」「車庫房」等佔位亂象，北京五道口更因為學區房單價過高被戲稱「宇宙中心」。

京推基礎教育均衡化改革

為了給非理性的學區房降溫，近年來，北京市一直在推進基礎教育均衡化改革，北京各區陸續發布以「多校劃片」、「六年一學位」為核心的幼升小、小升初政策。優質學區資源最為集中的西城區也表示，將於今年開始推行此項政策，7月31日是單校劃片的最後期限。這催生了近期北京市西城區二手房市場出現瘋狂的「末班車」現象，成交量激增。

客觀來說，「六年一學位」有利於抑制學區房炒作。不過，從根源上說，學區房是優質教育資源不均衡的產物，家長對學區房的追捧背後也有着複雜的社會心理因素，單靠「多校劃片」、「六年一學位」無法完全解決這一個問題。

[馮其十 神州新形勢]