Wetland 2推209伙 售出逾九成

過去一周收到逾5700票、超額26倍的Wetland 2，昨日早上9時30分起發售，項目開售4小時，已售出139伙，至昨晚7時，已售逾190伙，佔昨日可供發售的逾90%。據項目成交紀錄冊，Wetland 2自今年5月底推售，首兩輪銷售累沽約489伙，若連同昨日售出約190伙，項目累售約689伙，佔項目單位總數680伙約97%。

OCEAN MARINI單日售出5伙

除Wetland 2外，會德豐（0020）將軍澳日出康城OCEAN MARINI昨日第4輪銷售，涉及101伙，單日售出5伙，而昨日一手市場共售出約230伙，恒大（3333）旗下屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣2期今日推售338伙。

屯門上源錄撻大訂 遭殺訂48萬

新盤熱賣，但個別新盤買家對後市發展不感樂觀，選擇撻訂離場。據一手成交紀錄冊顯示，萬科香港旗下屯門掃管笏上源，新近錄撻大訂個案，有關單位為3A座9樓E室，屬實用373方呎1房戶，買家在去年3月以478.3萬元、實呎12,823元購入，當時選用120天即供付款，已繳付樓價一成、即約47.83萬元，有關交易日前終止，遭發展商殺訂47.83萬元。

另同區永泰地產（0369）OMA by the Sea 亦錄撻訂個案，單位為1座16樓B6室，實用336方呎，開放式戶，在上月31日以453.9萬元、實呎13,509元售出，買家選用90天現金付款，目前已支付樓價5%，被發展商殺訂22.695萬元。據本報統計，本月主要新盤暫時錄得9宗撻訂個案。

太古城套3房 兩個月賣貴180萬

二手市場方面，被喻為樓市火車頭的鰂魚涌太古城，本月暫錄得3宗成交，最新一宗單位為彩天閣中層C室，實用面積792呎，屬套3房單位，據悉獲區內買家以1850萬元承接，實呎23,359元。資料顯示，同類型單位海天閣中層B室，實用面積同為792方呎，在今年4月以1670萬元易手，即上述成交單位，兩個月賣貴180萬元或11%。原業主於2008年2月以778萬元購入物業，持貨逾12年，帳面獲利1072萬元，物業期內升值約1.38倍。