封園無遊人打擾 動物園迎嬰兒潮

在英國蘇格蘭的高地野生動物公園（The Highland Wildlife Park） 單在上月已增添14名嬰兒，當中包括馬、鹿、馴鹿、獼猴和山羊。在俄羅斯西伯利亞的羅伊孚露奇動物園（Royev Ruchey Zoo），最近出生的小動物包括埃及雁、馴鹿、駱馬、美洲駝、捲尾猴。園長戈爾班（Andrei Gorban）表示，從經濟角度，關閉措施影響到動物園的財政，但從保育角度來看，顯然對動物園有好處，因為很多有趣又美麗的動物出生了。不過戈爾班表示，也有部分動物因長期沒見到遊客而感到困惑，行為也產生變化，例如園內的駱駝一發現動物園員工走過圍欄，就會馬上跟過去，似乎因為沒有遊客探望令牠們感到失落。

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