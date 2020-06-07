居家隔離夫婦性行為反減 疫情恐拖低全球出生率

資料來源：《金融時報》、CBS、《華爾街日報》、rollingstone.com

金賽研究中心的研究員加西亞（Justin Garcia）向《金融時報》稱 ，受訪者在隔離期間感到壓力和擔憂的比例很高，而這些情緒並非有助於性行為的心理狀態，預料居家隔離不會帶來嬰兒潮。他解釋，兩隻瞪羚（gazelles）在獅子面前也不會交配，人在火警時也不會停下來聊天，對於許多人來說，疫情就像處於火場一樣緊張。

壓力和擔憂 不利夫婦性行為

以往大規模的疫情爆發，也曾導致出生率下降。一項在2017年發表、針對瑞典1918年流感大流行之後的出生率研究指出，儘管當年疫情過後出生率一度短暫飈升，但長遠的出生數字卻有所下降。一項針對寨卡病毒（Zika virus）在巴西爆發的研究亦發現，當寨卡病毒可導致嬰兒頭部變得畸形細小的研究公布後的9個月起，不同教育程度、族群的生育數字顯著下降。

分析認為，嬰兒潮有時會出現在一些迅速結束的輕微壓力事件後，例如熱帶風暴的威脅過去。但如果創傷很嚴重，通常不會出現嬰兒潮，例如「911」事件後。美國俄亥俄州博林格林州立大學（BGSU）社會學系教授古佐（Karen Benjamin Guzzo）表示，疫情對人們的生活方式帶來長期、巨大的影響，很多人會等待疫情消退後再決定生育問題，預計未來幾年的出生率將大幅下降。

憂慮失業 暫緩生育大計

排卵期及驗孕工具供應商Stix的客戶調查顯示，在3至4月疫情爆發期間購買其產品的客戶，有56％想避孕。Stix聯合創始人諾伍德（Jamie Norwood）稱，在疫情爆發前，大多數客戶都在積極嘗試受孕，現在由於失業、經濟不確定性，以及擔心在疫情期間需要醫療服務，因此改變了生育計劃。

自美國3月中實施抗疫封鎖措施以來，已有超過4200萬美國人首次申領失業救濟。至於持續申領失業救濟的人數，在截至5月23日當周增至約2150萬，相當於美國勞動人口的14.8％。很多人認為目前的家庭財政狀况難以養育子女。節育服務機構Nurx表示，自3月初以來，要求提供節育服務的新客戶增加50％，且緊急避孕的需求激增。

金融海嘯後美出生率持續下降

生育率和家庭人口統計專家利文斯頓（Gretchen Livingston）指出，經濟不確定性對生育率有深遠影響，上次金融海嘯引發的經濟衰退已過了10年，美國出生率迄今仍在下降，並未有如以往般經歷衰退後，出生數字最終反彈。自2007年以來，美國的出生人數每年下降，僅2014年略有回升。利文斯頓指出，今次疫情帶來了前所未有的經濟衰退，很難想像生育率會在短期回升。

馬里蘭大學社會學教授科恩（Philip Cohen）說，若你所在的地區人口下降，可能反映當地有一些社會問題。這可能意味人們不能在工作與生活之間取得平衡，沒有時間養育孩子，也可能由於當地的教育、醫療或房屋資源不足，影響了生育意願。古佐亦指出，缺乏對家庭的基礎設施支援，相信導致美國等地出生率下降，而疫情爆發加劇了這趨勢。

美嬰兒出生數字 逾30年新低

美國疾病控制及預防中心（CDC）表示，無法準確預測今次疫情將如何影響出生數字，相關影響要到2020年下半年或2021年初才顯現。不過CDC上月公布的數據顯示，即使在疫情爆發前，美國去年的嬰兒出生數字也創了逾30年新低。去年美國約有375萬嬰兒出生，較2018年下降約1％，是1985年以來最低的數字。CDC最新預計，美國婦女一生中平均生育約1.71名孩子，低於2.1個的出生替代率（fertility replacement rate）。當婦女平均生育子女的人數低於出生替代率，將意味若沒有足夠的移民填補，人口將會萎縮。

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