疫情下物流受阻 科技平台助通關

友貨運助業界快速配送

FreightAmigo總監謝凱澄表示，在疫情前，從事貿易者要分頭取報價，耗時3至5日已是平常事，拉長到14至19日仍然未取到報價亦不時發生。因此他們構思，借助科技建立平台，讓用戶快速取得報價、雙邊清關及追蹤物流。

謝凱澄說：「在疫情爆發後，業界取報價比前更困難，因此轉到FreightAmigo尋求方案，他們收到大量查詢，下載App及新登記用戶更日均有雙位數字上升」。隨着2月17日內地恢復通關，他們即於2月21日安排客戶經首班通航船隻，用一日半將貨物由蛇口運送至越南胡志明市。同時亦有客戶的貨品在疫情期間滯留於英國及德國兩星期，最後經他們協助安排貨物於兩日時間抵港。由1月尾至4月尾，其平台累計協助配送3000萬個口罩。

平台累計協助配送3000萬個口罩

在物流業界有40年經驗的該公司主席兼創辦人周國強表示，他們用一年多建立FreightAmigo，今次在疫情影響下，體現將物流電子化的好處。

周國強認為，國際物流界涉及傳統報價、時區及不同對手，過程複雜，因此有空白可實施電子化。 另一創辦人兼首席財務官司徒英豪補充：「全球物流實現電子流只有5%，因此有空間發展，推動區塊鏈應用」。

謝凱澄更指出，外國同類平台僅覆蓋歐美，亦未能兼容不同平台操作，因此他們在亞洲結合逾100個合作伙伴，嘗試開發可供App、電腦及板腦操作的物流、報關、金融、保險一體化平台。

隨着市場發展，謝凱澄說，他們擬配合覆蓋印度、中東、中亞及南非等一帶一路物流市場的物流發展，於新加坡及深圳開設辦事處。在市面裁減人手、貨運代理經營困難之際，他們正增聘人手。她預期，香港物流業隨市場轉型，將會注重信息流及保安領域開發，因此可望長做長有。