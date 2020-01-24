美團沽空金額急升至230億

翻查證監會資料顯示，原來該股的累計沽空持續上升，並創該股歷來最高沽空額。證券界人士認為，這反映投資者對該股的對冲需求熱切，同時在該股波幅較大下，借貨予沽空者收息可以穩獲回報，毋須飽食「驚風散」。

投資者對冲需求熱切

證監會的紀錄顯示，美團的累計沽空股數及金額，由4月29日的0.41億股及42.25億元，到5月29日分別大升2.83倍至1.57億股及爆漲4.46倍至230.69億元，與騰訊的沽空持倉231.23億元接近。當中尤以5月29日美團的累計沽空金額，短短一周暴增2.68倍最為厲害。該股股價更由4月29日的103.8元，升至5月29日的146.7元。碰巧騰訊股價亦由400元邊，逐步升至430至440元，多隻新經濟股做好，正好為近期美國上市的中國概念股回流在港上市營造氣勢，並反映市場對借入美團沽空、補貨，及持有該股借予沽空者用作收息的需求持續上升。

借貨沽空 每手月均收近80元

以沽空美團者的利息成本逾10厘計，每手100股借貨日均成本，按上周五收市價159元計，約為4.36元。持貨人借貨給投資者沽空，更可在美團不派息下自我創造收入，以收息5至6厘計，每手月均收息最多近80元。第一上海首席策略師葉尚志認為，由於美團波幅較大，尤其在過去一個月持續上升，因此出現「一路買、一路沽空」去對冲，同時該股的借貨沽空成本最少逾10厘，若然長線持倉的基金，便可策略性借貨予人家沽空收息增值。