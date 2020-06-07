美股大升 納指創新高

道富：就業數據顯示經濟重回正軌

同日公布美國5月失業率為13.35%，比4月份下降1.35個百分點，不過其後報告指出因為統計分類出錯，失業率實際應高多3個百分點，不過數據亦比市場預期的破紀錄19.8%為佳。道富環球投資管理首席投資策略師Michael Arone認為，前日的就業數據是巨大的驚喜，為強烈信號顯示經濟正重回正軌，疫症的影響是暫時性。

投資者焦點將轉向下周二召開的聯儲局議息會議，市場認為經濟數據良好，出現負利率機會很微，推升美國10年期債息由0.85厘最多升至0.95厘，帶動標普銀行股指數上升4.86%。此外，美國航空和聯合航空早前指將增加美國國內航班，市場憧憬航空業復蘇，波音股價上升11.46%。

耀才：恒指25000點將遇阻力

恒指夜期隨美股做好，最高曾升穿兩萬五報25,075點，收市報24,970點， 高水200點。ADR港股比例指數上升0.86%，收報24,985點。中海油（0883）ADR折合報9.53港元，比港股收高2.17%。

上周五做好的本地股ADR延續好表現，匯控（0005）ADR折合報41.15元，比港股收高1.61%，友邦（1299）ADR折合報73.12元，比港股收高2.13%。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，港股周一可受惠外圍利好，不過上周資金輪換至落後的本地股，恒指已累升1800點，將在25,000點遇上較大阻力，在京東（9618）招股完成後，大市或會出現整固。