新股招股資金續湧入 港元觸強方保證 金管局24小時內沽近百億港元

明報記者 歐陽偉昉

4月金融市場大幅波動，加上當時亦有熱門新股集資，港匯自2015年10月以來再觸發強方兌換保證，連同昨日，金管局今年累計9次入市，共沽出304.43億港元。

大型招股過後 港匯料走弱

網易上周招股，市傳超購近360倍，凍資2336億元，本周一起京東亦將開始招股集資314億元，另外全國性股份銀行渤海銀行亦傳下周上市聆訊，集資156億元。

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，京東集資規模比網易更大，短期對港元的需求會更大。不過盧楚仁表示，京東之後暫未見大型中概股來港的上市，始終大型新股上市數目有限，加上金管局入市沽港元後，銀行體系結餘更為充足，拆息將進一步回落，因此預計港匯會一如過往在大型招股後走弱。

此外，上周歐元走強，美匯指數由98點以上跌至約97點，有利包括港元在內的非美元貨幣表現，不過盧楚仁指出，美元超賣，前日已開始反彈，也不利港匯走勢。在半年結因素過後，港匯或在7月回落至7.8水平。

京東美升4.46% 創新高

艾德證券期貨投資策略總監文錦輝則指出，除了新股因素，近期港股投資氣氛回暖，追入落後的港股，此外亦有因為近期多隻外幣累積不小升幅，因此兌回港元獲利。他預計港股繼續做好可吸引資金流入港元，港匯會繼續偏強。

京東上周五在港交所上載初步招股文件，向散戶發售的定價上限為236元，比上周四（4日）美股收市價有7.7%溢價，京東美股高開2.77%，及後跟隨大市上升，收市報59.04美元，上升4.46%，創上市新高，較港股招股溢價則縮窄至3.16%。同日截止認購的網易，美股股價則上升5.03%，收報425.37美元，折算比港股定價上限有4.65%溢價。

其他中概股亦跟隨美股上升，曾傳出亦會在港二次上市的攜程上升3.49%。阿里巴巴美股收報219.55美元，上升0.69%，比港股收市高0.23%。