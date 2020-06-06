港元觸強方保證 金管局沽48億港元

上周末美國總統特朗普沒有宣布針對「港區國安法」具體措施，港匯自上周五的7.755低位持續回落，昨全日大致保持在7.75附近。

中概股回歸潮完結前 金管局續沽港元

港元拆息連跌6日，即使京東即將來港上市，隔夜拆息昨日僅微升4.54點子（1厘等於100點子）至0.1729厘，仍處於極低水平。1個月拆息連跌6日，昨報0.8057厘下跌2.85點子。光大銀行香港分行金融市場部資金業務聯席主管顏劍文表示，過往大型熱門新股上市，均會大幅推升拆息，不過今次中概股回歸加上6月底半年結因素，拆息都未見抽升。他指外來資金流入香港，香港銀行毋須提高拆息爭取資金，估計至中概股回歸潮完結前，金管局都會持續入市沽港元。

港區國安法宣布將推出後，市場一直有資金流出香港的疑慮，財政司長陳茂波接受本地傳媒訪問時表示，港匯近月貼近7.75，顯示沒有資金明顯流走，而香港有達4400億美元外匯儲備，有信心可捍衞聯匯，市民若有需要兌換可「隨時去換」。

此外，人行及銀保監亦就港區國安法表態。人行在官網刊登文章，表示堅決支持港區國安法，支持香港國際金融中心建設發展。銀保監亦在官網表示，港區國安法不會影響外國投資者在香港的正當權益，美國制裁香港亦不可能產生影響。

星金管局：來自香港等資金大幅上升

新加坡金融管理局早前公布4月份非居民的存款按年增長了四成至1991年以來新高。路透社昨日引述該局表示，自去年中以來，來自非新加坡居民的資金大幅上升，當中包括香港以內的多個司法管轄區。

報道又表示，除疫情外，香港的政治環境亦是港資流走的原因之一。