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經濟
2020年6月6日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
恒指再飈404點 一周收復「五窮月」跌幅 夜期急漲越二萬五
一周472恒指熊證打靶
撐本地地產股 大和：不妨貪婪
港元觸強方保證 金管局沽48億港元
華置急升六成 發言人否認大劉抱恙
採購部傳裁員七成 利豐：數字不準確
中概股回歸潮 李小加：不符資格不接收 美籲全球齊打壓 中國外交部：美說法以偏概全
網易傳超購近360倍 凍資逾2300億
京東過聆訊 入場費11918元
恒隆系盈警 2020財年或錄虧損
中鐵建港公司高層涉貪 廉署落案起訴
吉利5月銷量增20% 比亞迪跌6.2%
彭博：天合化工遭證監入稟要求回水
美非農職位超預期增250.9萬 道指爆升逾1000點
澳洲收緊政策 國安理由可拒外資
晶片商博通CEO暗示：今年新iPhone或推遲出
樓市回勇 中原樓價指數創今年新高 學者：樓價仍可穩升 租金呈下調壓力
眀德山2房業主損手160萬
恒地下半年推帝御‧金灣涉611伙
迎海．星灣御特色戶 洋溢中國風
土瓜灣64年舊廠廈 德祥申請強拍
陸振球：移民潮紓樓宇供應不足
周末睇樓好去處
The Campton主打2房 吸年輕家庭
會所伙雷蛇 打造電競空間
發展商區內插旗 頻購舊樓
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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恒指再飈404點 一周收復「五窮月」跌幅 夜期急漲越二萬五
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