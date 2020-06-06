陸振球：移民潮紓樓宇供應不足

最近看到一些評論，指若美國真的撤去香港關係法，會否引發撤資潮，而事實美國亦瞬即放盤沽售山頂價值數十億元的領事屋，不過港元只曾回軟數天，及至昨天又重返強方兌換水平，反逼得金管局要依據聯匯率機制沽出港元，則至少短期完全未見到因港區國安法而有撤資迹象。

中概股回歸 港元觸強方保證

這邊廂在推港區國安法而港元呈強，同一時間美國卻是暴亂火頭處處，雖因無限QE而股巿屢升，但美匯指數卻連續跌了個多星期而較3月時高位足足跌了約7%（見圖1），以匯率變化來看，資金撤離美國似更明顯，有朋友指一來近月美國疫情嚴峻，加上最近當地動亂不息，雖然未見真正出動軍隊開鎗鎮壓，也已令人心寒，更兼之美國常說可凍結其制裁對象國家或地區有關人士在美資產，或真的嚇怕部分人， 導致資金離開美國也並不奇怪。

港交所與港樓價走勢相似

事實上，除了個人投資者，在美國上巿的中資機構也開始回流東方，在香港第二上巿，之前有阿里巴巴（9988），最近則有京東（9618）和網易（9999），而根據大行高盛的估計，可能有多達32家在美國上巿的ADR公司會回流香港上巿，如此自然又涉及資金撤離美國，以及資金流入香港的行為，亦可部分解釋為何近期港元如此強勢。

中概股回流 有利港物業巿場

同時，多了大型機構由美國轉回香港上巿，自然有利港交所（0388）的股價，該股近日便已升至逼近300元的水平。筆者心血來潮，將近年港交所股價和中原樓價指數併在一起觀察，果然發覺港交所股價向上，香港樓價亦多會跟隨向上，反之港交所股價下跌，樓價不用多久也會偏軟，最近港交所股價強勢，中原樓價也果然拗腰而上（見圖2），這和筆者最近訪問美聯物業（1200）主席黃建業聽到的分析有相似之處——中概股回流香港，自然要在香港租用辦工室和請人，同時會租用或購買物業供高層員工居住，於是推升港交所股價之餘，也會有利香港的物業巿場（黃建業的詳細訪問將會刊登在下周一隨明報附送的《MONEY MONDAY》封面故事）。

另外，自港區國安港打鐵釘釘會推出後，香港的示威規模明顯減縮，對備受打擊的零售業有利好作用，自然也有利香港的商場房託，如領展（0823）過去一周股價便明顯跑贏恒指（見圖3）。說到領展，其董事兼行政總裁王國龍最近在一網上論壇表示，目前內地比較流行「家門口一公里」的概念，即社區商場，而公司看好地鐵上蓋、豐富人流、一周七天都有客流的中高端商場，筆者認為，香港零售業在走下坡，或許內地是領展未來開拓新天地的地方，而領展內地資產現主要分佈在北上廣深這四大一線城市，而集團此前購入一處位於澳洲悉尼的資產，作為佈局海外的第一步，之後會關注日本、澳洲、新加坡、英國等海外市場。

文首提及，有人擁護推出港區國安法，也有人極度抗拒，甚至因此生起要移民的念頭。美聯移民顧問便指出，過去一個月接獲的移民查詢，較去年同期大升了39倍，而最近《明報》委託中文大學進行的調查，也有多達37%的受訪者稱考慮移民。而該調查的一些結果也與地產有關，原來受訪者若有物業，有考慮移民的比例達39.7%，高於沒有物業的34.0%，另家庭月入愈高，則有愈高的比例有考慮移民（見圖4），看來要移民離香港，除了可能因政治取向而作出決定，也和其經濟能力有一定關係，試想如在香港收入低兼沒本事買樓，可能去了外國更難找到工作，於是乎也較難下決心移民。

英國剛宣布因港區國安法關係，可延長香港BNO持有人在英國的居留時間至一年，不過到了英國這一年如何養活自己，也是要必先想好解決方法的問題。經濟學教授雷鼎鳴在友報撰文，其實如有大批港人移民外地也是值得鼓勵，因一來可減輕留港年輕人的上流阻力，其實也可減輕香港的房屋供應壓力，有助降低香港的戾氣。

[陸振球 樓市解碼]