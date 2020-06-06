土瓜灣64年舊廠廈 德祥申請強拍

據土地審裁處最新資料顯示，德祥地產（0199）就持有的土瓜灣上鄉道21至31號（單號）申請強拍，項目估值逾1.79億元，為今年第14宗強拍申請個案。

料重建住宅 可建樓面8萬呎

土地審裁處文件顯示，項目地盤面積約9100方呎。

物業現為一幢5層高的工廠，早在1956年落成，樓齡約64年。德祥地產在2018、2019年起，就項目進行收購，現持有不少於80%業權，尚欠地下4個商舖未能收購，希望透過強拍統一業權以重建住宅，預計最高可建樓面約8萬方呎。

火炭工業地下月3日截標

另火炭松頭下路與桂地街交界工業官地，昨日起招標，地皮鄰近區內指標屋苑晉名峰。

上述工業地地皮面積約達9.87萬方呎，最高可建樓面約93.85萬方呎，可作工業、倉庫及附屬辦公室、直接支援工業營運的辦公室、研究所、設計及發展中心、驗車中心或車輛測試中心、貨物裝卸及貨運設施、可循環再造物料回收中心、實驗室、檢查及測試中心等用途。

普縉執行董事張聖典表示，據賣地章程，地皮上建築物受高度限制，不得高於香港主水平基準135米，發展商需自費，於項目發展期內興建一個提供305個車位的公眾停車場，亦須6個月內就發展項目提交污水收集系統影響的評估報告。

每呎樓面價估值2500至4000元

可留意的是，發展項目雖然可分拆出售，但公眾停車場部分就須整個出售，而項目發展期止於2026年3月31日。上述工業地皮將於7月3日截標，綜合業界估計，地皮估值介乎23.46億至37.54億元，預計每方呎樓面地價約2500至4000元。