恒地下半年推帝御‧金灣涉611伙

迎海售10伙特色戶吸金3.5億

至於元朗唐人新村洋房項目，最快第三季發售，項目由16幢洋房組成；而剛入紙申請預售的啟德沐泰街7號第1期，擬明年上半年登場。

今年恒地營業（二）部已先後推出西半山THE RICHMOND、大角嘴利奧坊．曦岸，兩個全新樓盤；而由營業（一）部負責銷售的馬鞍山迎海系列，近1個月來售出10伙特色戶，林達民表示，套現逾3.5億元，稍後會陸續錄新成交，項目全新地下複式連花園示範單位，即日接受預約參觀，快將推出招標。

嘉匯複式戶6450萬售出

此外，3個中上價新盤昨錄3宗成交、單日吸金1.72億元，當中嘉華（0173）旗下已屆現樓的啟德嘉匯，以招標形式售出一伙特色戶，為2座37、38樓A室，實用1940方呎另連500方呎平台，連兩個車位成交價6450萬元，實呎3.32萬元。

華懋青山公路琨崙，透過招標售出海翡翠獨立屋9號，成交價6332萬元（連雙車位），實用2788方呎另連1546方呎花園和164方呎天台等、實呎2.27萬元。

琨崙洋房連雙車位6332萬沽

高銀集團負責銷售何文田傲玟，新售出第1座3樓A室三房戶，實用1445方呎，成交價4493.95萬元，實呎3.11萬元，買家選即供90天付款。不過，個別新盤則減價，香港興業(0480)愉景灣16期意堤昨更新價單，部分單位定價調低約5%，同時新增為買家代繳樓價3.75%或4.25%印花稅，亦贈送6.8萬元至8.8萬元家俬禮券。另路勁（1098）主席單偉豹私人持有九龍塘喇沙滙，4幢洋房有三幢減價5%，個別定價較高峰期低22%。

本月主要新盤暫錄7宗撻訂

據本報統計，本月主要新盤暫時錄約7宗撻訂，英皇國際（0163）港島半山捌號，新錄2宗撻訂個案，分別為8樓C室、7樓B室，上月底分別以867.55萬元和935.8萬元售出，買家取消交易，料遭沒收5%訂合共涉約90萬元。