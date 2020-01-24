眀德山2房業主損手160萬

中原分區聯席董事陳昌如表示，西營盤半新盤眀德山新近錄得高層A室易手，實用505方呎、屬2房戶，成交價1475萬元，實呎29208元；原業主2016年以1507萬元一手購入單位，帳面蝕32萬元或2%，若計算印花稅逾113萬元、代理佣金約14.75萬元及其他雜費等，預料實際蝕讓逾160萬元或約11%離場。

谷德昭姊首置身分買嘉雲臺

市場再錄名人入市，土地註冊處資料顯示，渣甸山白建時道33號嘉雲臺低層B室連車位，上月以4100萬元易手，單位實用1507方呎，實呎27206元，登記買家為藝人兼導演谷德昭的胞姊、金源米業（0677）主席兼執董林烱熾太太、前電影公司高層谷薇麗（KUK MEI LAI LINDA）。

資料顯示，谷氏是次支付的印花稅為174.25萬元，為樓價4.25%，意味是以首置身分入市。至於原業主，早於1996年以1350萬元購入物業，持貨24年，現帳面獲利2750萬元，物業期內升值兩倍。

宇晴軒相連戶1850萬易手

另荔枝角西九四小龍之一的宇晴軒，新錄一宗特色戶成交。

美聯首席高級營業經理張靖指出，單位為1座高層C、D室，屬自製相連戶，實用合共1056方呎、3房間隔，屬較罕見放盤，成交價1850萬元，實呎17519元；原業主2007年7月分別以350萬元及250萬元購入C及D室，總作價600萬元，帳面獲利1250萬元，物業升值逾2倍。

尚悅6月迄今暫錄6成交

中小型物業持續受追捧，元朗尚悅6月迄今暫錄約6宗成交，平均實呎1.3萬元。

中原元朗副區域營業經理王勤學表示，屋苑新近成交為10座中高層E室，實用357方呎兩房戶，原業主趁額外印花稅（SSD）3年限售期屆滿後即放售，叫價523萬元，至近日買賣雙方議價後、以515萬元成交，減價8萬元或1.5%，實呎14426元；原業主2017年3月以419萬元購入單位，帳面獲利96萬元或23%。