樓市回勇 中原樓價指數創今年新高 學者：樓價仍可穩升 租金呈下調壓力

有學者分折指，由於市場對房屋需求仍龐大，預計樓價仍可穩升，反觀租金因港府實施入境限制及推行各項檢疫措施，部分酒店被迫轉作短期出租，令市場租盤驟增，料對私宅租金構成壓力。

明報記者 甘潔瑩

中原公布的CCL最新報180.26點，按周升0.96%，升幅為29周即逾7個月最大，亦升穿今年2月高位178.84點，暫時為今年最高紀錄，兼創27周新高。

不過，有關指數是根據5月25日至31日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算，當中85%交易於5月11日至17日簽臨時買賣合約，意味未真正反映全國人大通過制訂港區國安法後的具體市况。

未反映人大通過港區國安法後市况

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，五‧一長假後，本港樓價升勢持續，預料樓市已展開新一輪升浪，惟近期社會運動再出現，兼再錄得本地確診新冠肺炎個案，對CCL的影響將於數周後開始反映，預計未來CCL升幅可能放緩，但暫未見有明顯掉頭向下迹象。

事實上，中原CCL四大整體指數，均連續兩周齊升；當中反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報183.87點，創36周即9個月新高，按周則上升1.07%；CCL（中小型單位）報181.33點，創27周新高，按周上升1.04%；CCL（大型單位）報174.57點，創14周新高，按周上升1.03%，升幅為17周最大。

大型屋苑樓指創9個月高位

中大經濟學系副教授莊太量表示，市場對房屋需求仍龐大，近期開售的新樓盤均錄不俗銷情，整體經濟亦隨疫情受控而稍見反彈。

莊太量預計，未來樓市可穩定上升，反觀住宅租金因部分酒店在疫情下改作短期出租，令市場租盤大增，對私宅租金構成壓力。

分區獨九龍樓價按周下跌

分區方面，港島CCL Mass最新報191.75點，創38周即約9個半月新高，按周升2.2%，升幅為11周最大，五‧一長假後連升3周共5.36%。

至於新界東CCL Mass方面，則報194.19點，創36周新高，按周升2.18%，升幅為57周即約14個月最大，連升3周共4.11%； 新界西CCL Mass報164.29點，按周升0.84%。

不過，九龍CCL Mass卻錄下跌，最新報178.92點，按周跌0.21%，連升3周後回軟，但仍為27周次高。