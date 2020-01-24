晶片商博通CEO暗示：今年新iPhone或推遲出

疫情阻礙蘋果工程師赴華

陳福陽透露，一個「大型的北美手機客戶」的「主要產品周期延遲」，令博通以往於第三季出現的無線產品收入升勢，將比往年延遲一季。雖然陳福陽並未表明蘋果就是這個「大型的北美手機客戶」，但他過往曾多次這樣描述蘋果。他表示，博通會參加新iPhone的零件生產，相關的設計、內容沒有改變，訂單將包括更多5G組件，一切只是時間問題。

彭博社稱，受疫情影響，蘋果工程師前往中國完成設備定型的進度受阻。彭博社此前曾報道，蘋果今年的新iPhone系列將押後數周才推出。蘋果的旗艦機以往也曾趕不及9月推出，例如2017年的iPhone X就在11月上市。

手機製造商通常在產品發布前幾個月就訂購零件。若要趕在秋季發布新iPhone，博通在截至8月初的第三財季就會收到訂單。博通表示，今年不會發生這情况。由於供應鏈緊張、產品周期延遲等，博通預期本財年的收入低谷將在第三季。在截至5月初的第二財季，博通收入按年增4%至57.4億美元，勝分析師預期。截至昨晚10時半，博通股價漲6%。

（彭博社）

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