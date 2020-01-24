美非農職位超預期增250.9萬 道指爆升逾1000點

失業率回落至13.3%

市場對數據喜出望外，午夜前道指爆升逾1000點，標普500指數升逾3%，納斯達克綜合指數升逾2%，逼近歷史高位，納斯達克100指數破頂。美國10年期國債孳息率升穿0.9厘，期金急跌逾2.7%。市場預期油組與盟友（OPEC+）在周末的會議延長減產協議，國際油價昨晚升約5%，布蘭特期油升穿每桶42美元。

美國總統特朗普在非農數據公布後舉行發布會。他預期，最新就業數據是經濟持續增長、失業率繼續下降的徵兆。特朗普形容，美國經濟復蘇的勢頭「比V形反彈更強勁」，升勢將「猶如火箭飛船」一飛冲天。他更揶揄，「股神」巴菲特沽出航空股是錯誤的決定。

特朗普：美經濟「比V形反彈更強勁」

特朗普在發布會上，簽署「薪資保障計劃」（PPP）改革法案，放寬對小企貸款的限制。他表示，失業率回落是「對社會平等的巨大貢獻」。事實上，黑人上月的失業率有所上升。數據顯示，上月重投就業市場的主要為白人。白人在5月的失業率，由4月的14.2%，回落至12.4%。黑人的失業率則由4月的16.7%，微升至上月的16.8%。不過特朗普形容，周五這天，對佛洛伊德（被白人警察跪頸後死亡的黑人），以至所有人來說，也是「美好的一天」。

隨着美國經濟活動逐步重啟，上月恢復的休閒和接待行業的職位，佔整體職位增長接近一半。相關職位在4月流失750萬個後，上月增長120萬個。此外，社交距離的限制放寬後，酒吧和餐廳的職位也在上月增加140萬個。建築及零售行業的職位在4月大幅減少後，上月分別反彈46.4萬個及36.8萬個。

失業率白人回落黑人微升

聯博資產管理（AllianceBernstein）的經濟學家維諾格勒（Eric Winograd）稱，企業恢復招聘比預期早，且招聘的職位比預期多，這趨勢可望在經濟活動重啟後持續下去。若就業市場持續迅速改善，下半年的前景有更多樂觀的理由。

整體來說，美國5月的勞動人口增加了175萬人，勞動參與率由4月的60.2％升至60.8％。向家庭進行調查的數據則顯示，失業人數減少210萬，儘管仍維持在2100萬的高位。

此外，把失業人口加上就業不足的工人及放棄尋找工作的人士而計算出來的廣義失業率，上月也由4月的22.8%歷史高位回落至21.2%。

（綜合報道）

[國際金融]