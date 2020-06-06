恒隆系盈警 2020財年或錄虧損

恒隆表示，新冠病毒疫情的爆發，已為投資物業組合的經營表現帶來很多不確定因素，倘若經濟環境及租賃市場持續疲弱，集團於中港的投資物業估值將可能下跌，而重估虧損將反映在集團2020年財務報表內，而向中港租戶提供包括租金寬減的支援措施，亦令業績受到不利影響。

非現金重估虧損 料不影響營運派息

但由於未變現重估虧損乃屬非現金性質，其持有的投資物業乃屬長期投資項目以賺取穩定及經常收入，因此對營運現金流及股息派發能力將不會受到重大影響，集團整體財務及業務狀况仍然維持穩健。受惠一眾本地股反彈，恒隆集團昨日升5.2%至16.54元，恒隆地產升2.5%至17.48元。

此外，酒店股香格里拉（0069）則發盈警，預料截至6月底的中期將可能會錄得虧損，主要因疫情對集團旗下酒店物業經營造成嚴重打擊。

香格里拉料中期盈轉虧

香格里拉指，特別是今年3及4月份的實際應佔收入較2019年的每月平均實際應佔收入減少接近80%，雖然集團已於今年2月份在中國營運成本降低了大約50%，在3及4月能夠將類似成本削減措施擴展至其他地區。倘若疫情於年內剩餘時間持續嚴重地影響集團運作，全年業績亦可能會錄得虧損。香格里拉昨日升1.3%至6.96元。