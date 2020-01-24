京東過聆訊 入場費11918元

下周一起招股 料本月18日掛牌

京東計劃全球發售1.33億股，其中5%（即665萬股）為公開發售，其餘則為國際配售，國際配售方面已在昨日開始建簿，共計集資約313.9億元。

集團將在下周一（8日）開始公開發售，並於下周四（11日）公布定價及配發結果，預料於本月18日在港交所掛牌。

騰訊持京東17.8%股權

據其初步招股文件顯示，京東主席兼首席執行官劉強東持有集團14.7%股權；騰訊（0700）則持有17.8%股權；沃爾瑪（Walmart ）亦持9.8%股權。

另外，京東在投資布局上亦涉獵多個範疇。港人愛用的奢侈品電商平台Farfetch，背後最大股東實際便是京東。京東於2017年斥資約3.79億美元（約為31億港元）收購其部分股權，並在翌年公司於紐交所掛牌時再加注投資。現時Farfetch亦能獲得京東旗下JD.com的流量資源。