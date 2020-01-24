京東過聆訊 入場費11918元

【明報專訊】緊隨網易（9999）其後，又有中概股登陸港股。內地電商平台京東（9618）通過上市聆訊，昨晨上載初步招股文件。根據其銷售文件，在港面向散戶的發售定價上限設為每股236元，若以一手50股計，入場費約11,918.9元。京東每份美股預託證券（ADR）將相當於2股港股，若以京東在前日（4日）在美股收報價56.52美元計，上限定價236元，折合為ADR即30.45美元，兌美股將出現7.7%溢價。
下周一起招股 料本月18日掛牌
京東計劃全球發售1.33億股，其中5%（即665萬股）為公開發售，其餘則為國際配售，國際配售方面已在昨日開始建簿，共計集資約313.9億元。
集團將在下周一（8日）開始公開發售，並於下周四（11日）公布定價及配發結果，預料於本月18日在港交所掛牌。
騰訊持京東17.8%股權
據其初步招股文件顯示，京東主席兼首席執行官劉強東持有集團14.7%股權；騰訊（0700）則持有17.8%股權；沃爾瑪（Walmart ）亦持9.8%股權。
另外，京東在投資布局上亦涉獵多個範疇。港人愛用的奢侈品電商平台Farfetch，背後最大股東實際便是京東。京東於2017年斥資約3.79億美元（約為31億港元）收購其部分股權，並在翌年公司於紐交所掛牌時再加注投資。現時Farfetch亦能獲得京東旗下JD.com的流量資源。